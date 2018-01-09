（更正）焦点：三星电子第四季初估获利逊于市场预期 受韩元升值打压

（因译文有误，内文第六段应为“造成约4,000亿以及4,000-5,000亿韩元的影响”，非“造成约4,000万亿以及4,000-5,000万亿韩元的影响”）

2017年9月29日，印尼雅加达，三星电子产品发布会上的企业标识。REUTERS/Beawiharta

路透首尔1月9日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二初估第四季获利将创新高，但表现仍不及市场预期，因韩元走强及员工年末奖金削弱动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格涨势的影响。

这家全球记忆体芯片龙头表示，10-12月营业利润同比可望跳增64%，至15.1万亿韩元(141亿美元)，逊于汤森路透对17名分析师所做调查平均预估的15.9万亿韩元。营收初估为66万亿韩元，略低于市场预估的66.8万亿韩元。

尽管初估情况显示三星2017年获利可望创纪录，但公司股价跌幅仍一度深达2%，主因记忆体芯片及智能手机前景存有疑虑。韩股大盘.KS11则上涨0.3%。

“汇率效应及发放员工奖金，显然成为财测不及市场预估的主要原因，但智能手机的出货量也可能逊于预期，”HI Investment & Securities分析师Song Myung-sup表示。

“考虑到苹果及中国厂商的销售也不出色，整体移动设备的需求似呈低迷状态。”

两名分析师表示，韩元升值及半导体业务员工的年终分红，分别对获利造成约4,000亿以及4,000-5,000亿韩元的影响。

基于该初估，三星电子2017年营业利润可能达到53.6万亿韩元，年度利润将创出纪录高位，得益于动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格持续上涨。2016年公司利润为29.2万亿韩元。

三星电子并未详述10-12月业绩情况，将在1月底发布详细财报。

三星前一次公布让市场失望的获利预估，是在2016年10月盖乐世(Galaxy)Note 7手机因容易起火而下架的风波之后。

**记忆芯片与移动装置**

分析师称，动态随机存取记忆体(DRAM)芯片(晶片)价格持续上涨，特别是数据中心服务器(伺服器)需求火热，已远远弥补了NAND芯片跌价及韩元强劲的影响。

但2018年半导体前景不明朗，11月初时三星电子股价已较纪录高位回落9.6%，因部分投资者担心记忆体芯片的荣景可能结束。

用于数码相机和通用串列汇流排(USB)装置的NAND闪存已进入下降周期；一些分析师称，今年稍后DRAM市场的情况也将趋软。

不过，其他人预计DRAM供应在2018年全年仍将保持紧俏，因谷歌(GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)、Facebook (FB.O)等都在扩大数据中心以满足云储存及计算需求。

分析师预计智能手机和其他移动产品料可为三星电子第四季贡献17%获利。但分析师说，由于在欧洲和亚洲等市场有中国对手激烈竞争，所以这块业务的前景也有不确定性。

数据供应商Counterpoint的研究主管Tom Kang说，三星电子移动部门的出货在2018年应可“温和”增长约1-2%。

三星电子等韩国出口商将密切关注韩元KRW=KFTC在2018年的走势。韩元兑美元周一升至逾三年来最高水平。(完)