焦点：韩国三星电子业绩初估料显示第四季度获利创纪录

路透首尔1月5日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)将于周二公布的第四季度业绩初估料显示，季度获利创纪录高位，因全球对高速处理芯片以及高科技智能手机的需求旺盛，令该公司的半导体和屏幕产品热销。

资料图片：2010年4月，三星电子总部的企业标识。REUTERS/Jo Yong-Hak

虽然韩元升值和NAND芯片价格下滑可能让公司业绩略为失色，但多数分析师仍然认为，这家全球领先的半导体、智能手机和电视机生产企业料录得强劲季度获利。

根据汤森路透对16位分析师的调查结果，预计在10-12月当季，该公司营业利润同比增加74%，达到16万亿韩元(150亿美元)。

三星下周二将发布获利预估，1月稍晚将发布财报。

“三星第四季获利前景逊于最初的预期，但主要是因为一次性成本。我们仍持乐观观点，因为DRAM市场的形势没有明显变化，”韩华投资证券的分析师Lee Soon-hak表示。

三星电子股价周四收报255.4万韩元，较11月初创下的纪录高点287.6万韩元回落11%。

三星股价11月底曾大幅下跌，终结了持续的涨势，因摩根士丹利预测NAND闪存芯片的下降周期已经开始。

不过，分析师们称DRAM芯片价格第四季持续上涨，已经远远抵消了这个跌势，而且许多分析师预测，随着企业扩大数据中心，DRAM供应在整个2018年都将保持紧张。

据调查服务提供商TrendForce旗下的DRAMeXchange，服务器DRAM和移动DRAM的均价在整个2017年分别飙涨了45%和20%，预计今年第一季还将进一步上涨。

据分析师称，三星电子的显示器业务第四季获利料在1.7万亿韩元左右，同比增长27%，受助于其向苹果(AAPL.O)的iPhone X智能手机以及三星电子自家的手机供应有机发光二极体(OLED)显示器。

HMC Investment & Securities分析师Greg Roh称，自9月开售盖乐世(Galaxy)Note 8手机以来，估计三星电子已售出了1,000万部这款手机，尽管该公司与苹果在高端市场上角逐激烈。

尽管如此，由于受到营销成本的打压，预计移动业务第四季获利与上年同期的2.5万亿韩元相近。

韩国出口商正在艰难应对韩元升值问题；周四，韩元兑美元KRW=KFTC接近三年高位1,062.2韩元。

动图：三星电子获利情况一览：tmsnrt.rs/2hZ8d7R(完)