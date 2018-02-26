焦点：三星电子盖乐世S9亮相 主打社群媒体功能以抢攻年轻世代

路透巴塞罗那/首尔2月25日 - 全球最大的智能手机制造商韩国三星电子(005930.KS)周日发布旗舰智能手机盖乐世S9，以针对社群媒体的视觉应用为主打卖点，希望吸引科技新生代消费者，以度过市场放缓时期。

全球智能手机市场去年仅仅增长1%，而且接下来势将表现平平甚至萎缩，在这样的背景下，卖家功能设计上侧重于鼓励年轻消费者加快手机的更新换代。

三星电子在巴塞罗那的世界行动通讯大会推出盖乐世S9。该机型拥有更强大的相机，以人工智能支持的语音工具，以及比以前更易操作的社交媒体功能。

盖乐世S9新功能包括自动化超慢速拍摄设置，看来很快就能在社群媒体Instagram露面；S9的软件还可以将自拍转为即时表情符号。

三星的人工智能Bixby服务，能让S9用户透过将手机的相机对着外文符号进行翻译，不必每次都要在菜单之间滑动翻阅或选择设定。

三星电子一名高管表示，三星也计划增加智能手机配件，例如无线充电器，以及能够让手机功能扩充至桌上型电脑的移动底座。

三星移动业务市场销售主管李永熙(Younghee Lee)不愿提供S9的销售预估。

研究机构Counterpoint预估今年S9销售量将为4,300万支，较去年S8的3,500万支的出货量多出23%。

据研究供应商Strategy Analytics，全球第四季智能手机销量空前下降9%，使得2017年平均增幅仅为1%，与2011-2015年期间约40%的增幅有天壤之别。

Counterpoint称，三星虽然凭借所拥有的21%左右的市场份额，继续超越苹果保持其霸主地位，但也面临严峻的竞争，该公司第四季在印度、中国及西欧等市场有所失守。华为[HWT.UL]和小米等中国竞争对手借助旗下平价产品的畅销，大举侵入上述市场。

李永熙称，三星规模庞大，又“善于倾听和学习”，这可确保其将继续在中国和印度市场增长。

这两版盖乐世S9分别配有5.8英寸和6.2英寸(15.8厘米)全面屏，将于3月16日在大多数国家开卖。(完)