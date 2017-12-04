三星电子寻求在三个方向开展大型并购交易--首席战略官

路透赫尔辛基12月1日 - 三星电子(005930.KS)首席战略官周五表示，以80亿美元收购汽车和音频电子设备公司哈曼国际工业的交易让三星电子有信心开展更多大型交易。

三星电子总裁兼首席战略官孙英权表示，他希望三星电子能够在汽车市场、数字健康和工业自动化领域扩张业务。三星电子是全球领先的芯片、智能手机和电视机生产商。

三星电子今年超过英特尔成为全球最大的半导体生产商。该公司过去一年透露出交易意愿，称在寻找业务机会发展软件和服务业务，以进一步实现产品差异化。

不过三星电子没有透露其并购计划中有关目标领域的具体情况。

“我们打算将并购交易作为工具，我认为收购哈曼将增强我们的信心，”孙英权在赫尔辛基举行的Slush科技创投大会的间隙对路透表示。

“相信未来我们还大有可为。”

孙英权显然驳斥三星参与半导体或智能手机市场整并的可能性，暗示公司在这些领域着重于内生增长策略；三星在半导体和智能手机市场皆居于领先地位。

9月时孙英权曾表示，三星致力成为自动驾驶技术的主要业者，这将建构在其收购汽车配件提供商Harman、以及其在移动通讯市场的领导地位上。

当被问及三星2018年可能进行交易的优先领域时，他称公司将持续投资扩大汽车业务。

另一个他特别提到的“机会领域”是数字医疗，特别是在预防性医疗及相关技术。

最后，在商业软件方面，他称三星可能考虑在工业网络、自动化、网络连线、数据传输及安全等领域的公司。

“我们是一家非常小心又保守的公司，因此我们会进行合情合理的投资，”孙英权称，他并称公司也将寻求进行规模较小的技术补强交易。(完)