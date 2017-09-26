（更正）旧金山联储总裁威廉姆斯认为市场会平静对待对缩表行动

（9月25日发稿，因译文有误，第一段应为缩减大规模资产负债表“不会”带来任何市场动荡，而非“会”）

路透苏黎世9月22日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，他认为美联储缩减大规模资产负债表不会带来任何市场动荡。

“在货币政策正常化过程中，我认为不会对利率或利差等突然产生较大影响，”威廉姆斯在苏黎世对记者表示。

“显然我们不断地谈论这件事。我们已经宣布这件事，市场也从容地接受。但在我们下月以及未来几年实际实施时，仍有一个问题值得讨论，即‘市场会作何反应？’我们显然会密切地关注。”

威廉姆斯表示，货币政策正常化是美联储的主要议题。

威廉姆斯称，美联储今年的确可能再次加息，明年再加息三次，但实际时间并不重要，因为目前利率在逐步提高。

如果美国经济继续稳步发展，通胀有望触及美联储2%的目标，“我会将此归因于升息的速度缓慢，假定所有这些前景都成真，那么今年可能还加息一次，明年加息三次，“威廉姆斯表示。

“但坦率地讲...具体行动的时间并不那么重要。我更有信心的整体观点是，未来两年我们将逐步加息并回归正常利率水平。”

威廉姆斯说，最终美联储联邦基金利率将达到2.5%的“新正常”水准。(完)