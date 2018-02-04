美国旧金山联储总裁称今年升息三次或四次都是合理的

路透旧金山2月2日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五称，薪资增长和通胀加速是经济稳健的迹象，但目前还不足以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将今年升息次数较其一直暗示的三次大幅增加。

威廉姆斯说，受金融状况强劲、全球增长及特朗普政府减税举措支撑，美国经济增长加速，这或许意味着美联储今年将升息三次或四次。

“目前这些可能性都是合理的选项，”他在旧金山的一次演说后对记者说。但他淡化了更激进升息的可能性。

“经济稳步扩张，失业处于低位，通胀终于重新朝着正确方向前进，”威廉姆斯说，“不过虽然我现在抱着乐观情绪，但我不认为经济面临转换到超速档的风险。”威廉姆斯今年是美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员，而且据称是美联储副主席人选之一。

威廉姆斯称，美国公债收益率上升或许是对我们数月来看到的良好经济表现的“滞后反应”，并称他认为整体金融状况仍宽松。

包括威廉姆斯在内的许多美联储官员预计，继多年徘徊在美联储2%的通胀目标之下后，通胀率今年将回升。他在周五称，薪资增长一直在“逐渐升高”，并且可能会加速，从而带动通胀随之上升。

但威廉姆斯在旧金山发表演说时说，“我已上调了对今年的增长预估，但我并不认为经济正从根本上换挡。”他还说，“鉴于经济几乎完全符合预期，你们可以预期决策者的做法也会与预期一致。”

市场目前预计美联储今年将升息三次，这和美联储自身的预期一致。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)则在德克萨斯州奥斯丁的另一场活动中说，近来表现强劲的经济数据令他更加坚信，美联储今年应该升息三次。

威廉姆斯称，他预计近来的税改将在短期内提振经济增长和企业投资，并可能在长期内加快潜在生产率增速，但他表示，现在几乎没有数据可用于预测这些影响的大小。

“我对此持观望态度，”他说。(完)