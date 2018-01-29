赛诺菲同意以39亿欧元收购Ablynx 击退诺和诺德

路透巴黎1月29日 - 赛诺菲(SASY.PA)已经同意以39亿欧元(48亿美元)收购生物科技业者Ablynx (ABLX.BR)，击退诺和诺德(Novo Nordisk)(NOVOb.CO)，这也是赛诺菲本月收购Bioverativ (BIVV.O)之后的第二笔大型收购。

两家公司表示，赛诺菲将以每股45欧元现金买进Ablynx，这较Ablynx周五收盘价溢价21.2%。此前Ablynx回绝了丹麦诺和诺德较低的出价。

“有了Ablynx，我们持续推进研发部门的策略转型，接近开发尾声的产品阵容增加，同时强化我们在罕见血液疾病的成长平台，”赛诺菲执行长Olivier Brandicourt在联合声明中表示。

本月稍早，赛诺菲同意以116亿美元收购美国同行Bioverativ，这是赛诺菲七年中进行的最大一笔交易，也是其强化罕见病治疗领域业务的一步重棋。

赛诺菲称，Ablynx将为股东提高长期价值，而此次收购料将对赛诺菲2018年和2019年的每股盈余(EPS)产生中性影响。

摩根士丹利(MS.N)和Lazard (LAZ.N)为赛诺菲的此次收购提供咨询，摩根大通(JPM.N)则为Ablynx提供咨询服务。(完)