综述：赛诺菲和新基斥资200亿美元进行收购 为生技并购热潮拉开帷幕

路透1月22日 - 生物技术交易活动周一爆炸式增长，法国制药商赛诺菲(SASY.PA)和美国新基(Celgene)(CELG.O)合计斥资逾200亿美元，用于增加治疗血友病和癌症的新产品。

随着大型药企为了刺激增长、纷纷抢夺规模较小竞争对手旗下前景光明的资产，这些收购交易将点燃人们对今年并购活动将一片畅旺的憧憬。

赛诺菲同意以116亿美元收购美国血友病药物生产商Bioverativ (BIVV.O)，为其七年来规模最大的一笔交易；新基也将以大约90亿美元收购癌症药物生产企业Juno Therapeutics (JUNO.O)近90%股权。

这两笔现金交易的成交价分别为每股105美元和87美元。周一收盘，Bioverativ和Juno股价分别跳涨近62%和27%，但赛诺菲跌2.91%，新基小涨0.25%。

其它生物科技股受并购消息推动而走高，Bluebird Bio(BLUE.O)、Sangamo Therapeutics(SGMO.O)和Cellectis(ALCLS.PA)等Juno的竞争对手涨幅约在10%。

“这些迹象对生物科技企业2018年的并购活动十分有利，”毕马威会计师事务所业务主管Chris Stirling认为。

大公司因为原有治疗药物的营收下滑而承压，许多企业难以在自己的实验室中开发出足够的高价值换代产品，因此购买产品和专有技术就变成很有吸引力的选择e

“要推出划时代的科技产品需要花费大量时间，在此期间CEO们想方设法收购那些他们认为可以带来不错回报的产品，”Stirling说，“他们得表明自己正在做事，否则很难说服投资者。”

赛诺菲和新基一直都被认为可能进行价值数以10亿美元计的收购。

**方兴未艾**

赛诺菲2016年在对美国抗癌公司Medivation的收购案败给了辉瑞(PFE.N)，在对瑞士生物科技公司Actelion的求购同样出局。Actelion在去年卖给了美国强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)。

新基则需要降低对抗癌药物Revlimid的倚赖。很多人都认为新基会收购Juno，因后者拥有抗癌尖端疗法。

Juno是采用修改免疫细胞对抗肿瘤疗法的几个先驱者之一，其JCAR017产品可能在2019年上市，落后于对手诺华制药(NOVN.S)和吉利德(Gilead)(GILD.O)获批的疗法。

吉利德在去年以120亿美元收购Kite Pharma后才进入这个领域，这宗购并案在去年生物科技购并活动相对迟滞的一年中，算得上是少数显眼的交易之一。

尽管起步较晚，新基认为JCAR017年营收最高可达30亿美元，且预估这宗购并案在2020年对净产品销售有“递增的加分作用”。新基在2015年以每股不到93美元的价格，收购了Juno略低于10%的股权。

赛诺菲认为Bioverativ能够取得商业上的成功，尽管罗氏(ROG.S)生产的一款新药以及基因治疗带来一次性治愈的可能性，导致规模为100亿美元的血友病市场出现了迅速的变化。Bioverativ去年从Biogen (BIIB.O)分拆出来。

这些改变令一些投资者担忧，但赛诺菲仍押注Bioverativ的替代疗法仍将是很多年的治疗标准，并预计该交易将能立即提振其获利。

除了周一的两宗大规模并购案，2018年初生物科技领域已经出现了多项并购。新基稍早同意以至多70亿美元收购私人所有的Impact Biomedicines，包括11亿美元的预付款项。丹麦制药商诺和诺德 (NOVOb.CO)向比利时Ablynx(ABLX.BR)发出31亿美元的收购提议。

咨询公司安永和律师事务所Baker McKenzie本月各自发布的报告均预计，由于美国税改可能提振大型企业的并购需求，2018年生命科学领域并购案将大幅增加。

Lazard(LAZ.N)担任赛诺菲的顾问，Guggenheim Securities和摩根大通(JPM.N)为Bioverativ的顾问。摩根大通还担任新基的顾问，摩根士丹利是Juno的顾问。(完)