三一重装子公司悉数退还国开发展基金投资款额 入股协议告吹

路透香港9月15日 - 中国大型煤炭机械制造企业--三一重装国际控股有限公司(0631.HK)周五称，旗下三一海洋重工悉数退还国开发展基金有限公司的投资款额，入股协议告吹。

三一海洋重工去年与国开发展基金订立协议，后者同意投资1.6亿元人民币以认购三一海洋重工经扩大后股本14.56%的股份，投资拟为三一海洋提供充足的营运资本以进一步扩展于珠海产业园的营运。

三一国际在公告中称，考虑到国开发展基金仅为三一海洋重工的被动投资者及由于集团的营运资本持续改善，董事会相信，集团可动用其内部财务资源以扩展于珠海产业园的营运及因此无须保留投资，以免带来更多融资成本。

公司并指，2017年中期业绩公告显示其现金及现金等价物10.73亿元，集团拥有充足的营运资本以支持其业务，包括但不限于发展港口机械工业。

经按公平原则磋商后，各方今天同意终止投资协议及其项下拟进行之交易，即时生效，三一海洋重工须向国开发展基金悉数退还投资款项1.6亿元及284.8万元应计利息（相当于年利率1.2%），此外，三一国际不再就国开发展基金注册为三一海洋重工的股东之一进行备案。

国开发展基金由国家开发银行于2015年8月正式注册设立的政策性投资主体，注册资本500亿元，主要支持国家确定的重点领域项目建设。

三一国际周五早盘收跌2%，报1.47港元。（完）

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