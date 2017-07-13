独家：思爱普针对其南非公司支付回扣的报道展开调查

路透法兰克福7月12日 - 欧洲顶级科技公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)已经要求南非公司的四位高级管理人员休假，并开始针对有关该公司支付回扣的报道展开调查。

南非媒体周二报道称，思爱普以销售提成的形式，向与吉普塔(Gupta)家族有关联的一个企业支付回扣，帮助思爱普与铁路和物流公司Transnet及其他南非国企达成价值10亿兰特(7,600万美元)的交易。这项报道使思爱普卷入涉及南非总统祖马朋友渎职的丑闻。

非盈利性调查报道组织AmaBhungane在一份基于被泄露的电邮和文件的报道中点名思爱普，并指出这些电邮和文件显示出，吉普塔家族如何过度影响价值数亿美元的政府合同的签订。AmaBhungane在揭露贪污腐败事件方面成绩卓着。

被泄露的电邮显示，南非在政府合同签订方面存在欺诈，这导致执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)受损。

“显然我们已经得知媒体的报道，我们会极其、非常非常严肃地处理此事，”思爱普全球客户营运业务联席总裁Adaire Fox-Martin周三接受路透独家专访时表示。

Fox-Martin表示，思爱普已要求这几位高管休行政假，等待公司启动的内部与外部调查结果出炉。

她表示，思爱普已聘请美国的独立国际法律事务所进行外部调查，也会动用思爱普本身的合规组织进行内部调查。

思爱普拒绝透露这四名管理层员工的姓名与职称。

路透还无法独立证实相关指控。

印度裔的吉普塔家族与祖马先前已否认存在不当行为。针对就最新指控置评的要求，吉普塔家族发言人与祖马的发言人皆未回覆相关电邮或电话。(完)