莎莎国际3月底关闭台湾所有店舖 受影响员工约260人

路透香港2月21日 - 香港连锁化妆品零售商--莎莎国际(0178.HK)周三宣布，将关闭其在台湾市场的所有店舖，集中资源发展中国内地、港澳和星马市场，以及电子商贸业务。

莎莎国际的公告称，预期台湾的店舖将在今年3月底关闭，涉及的员工数目约260名，并将按当地劳工条例补偿予受影响员工。

莎莎国际表示，集团在台湾市场的表现一直疲弱，截至1月底止10个月，公司在台湾市场业务营业额为1.54亿港元，按当地货币计算按年下跌11.5%，且已连续六年亏损。

＂集团早前透过重整当地管理团队，致力加强营运及减低成本，冀收窄亏损，但成绩强差人意。＂公告称。

公告指，董事会审慎考虑，认为结束当地业务乃符合集团及股东之整体利益，并有助改善集团整体业务表现及资源运用。

此外，莎莎国际表示，因台湾市场之营业额占比相对其他市场为低（截至去年9月30日止六个月，台湾市场之营业额占比为2.5%），虽然关闭当地所有店舖将会产生亏损，但此举对集团的财务表现及营运并无重大不利影响。

莎莎国际股价今天小幅收升0.62%，报3.26港元。（完）

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