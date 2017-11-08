焦点：沙特大规模肃贪扰乱投资者心神 海湾主要股市周二全线告跌

路透利雅得11月7日 - 海湾地区主要股市周二全部下滑，因沙特阿拉伯全面打击贪污腐化的行动令市场不安。批评者认为这场行动实际上就是民粹势力夺权，而沙特平民则认为早就应该打击一下国内这些有钱的超级精英们了。

2017年11月6日，沙特利雅得，一名投资者盯着屏幕上的股票信息。REUTERS/Faisal Al Nasser

美国总统特朗普赞成这场行动，称被捕的一些人多年来一直在压榨沙特，但一些西方官员却表达了不安，担心沙特以部落和皇室为主的政治阶层将会对此作何反应。

投资者担心，王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)发起的这次肃贪行动中逮捕了一些在国际上极为知名的沙特商界人士，可能导致企业和资产的所有权因为诡异难测的政策变化而面临风险。

银行和法律界人士称，沙特的银行已冻结国内逾1,200个企业和个人的账户，而且这个数字还在不断增加。

沙特当局周二晚间力图消除企业界的疑虑，该国央行表示，已依据检察总长的要求冻结涉嫌人的个人银行帐户，不过他们的企业运作不受影响。

“换句话说，企业业务仍未受到影响。银行与企业照常运转，”沙特央行在声明中并称，未对透过正常银行业管道的资金转移设限。

另一份声明则表示，沙特王储穆罕默德已责成掌握重权的经济事务与发展委员会(Council for Economic Affairsand Development)，确保本国及跨国企业不受影响，包括那些由受到调查者完全拥有或部分持有的企业。

“这个委员会了解这些企业对全国经济的重要程度，也清楚确保投资者能放心在沙特阿拉伯运营的重要性，”国营的沙特通讯社(SPA)表示。

美国国务院发言人Heather Nauert在华盛顿表示，美方呼吁沙特对涉贪者的任何起诉都需“公正且透明”。

她说美国已收到沙特政府对此的保证。但另一名美国官员稍后对记者称她讲错了，美方未收到这样的保证。

**投资者不安**

沙特股市.TASI在热络交投中下跌0.7%，这件调查中被扣留人士的关联企业股票领跌。

市场一度重跌3.1%，基金经理称，若非显与政府相关的基金出手护盘，以防止市场恐慌，收盘的跌幅可能更重。并未明显看到外国基金的大规模卖出。

迪拜主要指数.DFMGI跌1.8%。阿布扎比股市.ADI仅跌0.4%。沙特人是迪拜股市的重要投资者，而阿布扎比股市的沙特资金则较少。科威特股市.KWSE续跌，下挫2.8%。(完)