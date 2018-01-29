沙特亿万富豪阿尔瓦利德王子获释 反腐风暴平息

路透利雅得1月27日 - 沙特阿拉伯亿万富豪阿尔瓦利德王子(Alwaleed bin Talal)周六获释，两个多月前他在反腐运动中被羁押。

获释前几个小时，他在利雅得丽思卡尔顿酒店接受路透专访时表示，几天内他将洗清指控并获释。

沙特一位高级官员表示，阿尔瓦利德王子与检察总长达成财务和解协议后获释。

“检察总长今早同意了与阿尔瓦利德王子达成的和解协议，王子在0800GMT返家，”这位官员告诉路透，但未透露协议细节。

阿尔瓦利德王子以及其他几位知名巨头在周五获释，暗示反腐调查的主要部分已经结束。此次反腐行动在沙特阿拉伯的政商两界都引发巨大冲击。

阿尔瓦利德王子获释几小时前对路透称，他在与当局对话时，一直坚称自己没有任何贪腐行为。这是他被拘留后进行的首次采访。

他表示，预计将可继续完全掌控其全球投资公司Kingdom Holding4280.SE，不会被要求向政府上交资产。他称，在遭受羁押期间，他能够与公司管理层进行沟通。

阿尔瓦利德王子将此次被拘押描述为一场“误会”，并表示他支持王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)的改革举措。

“没有提出指控。我只是与政府进行了一些讨论，”他说。

自去年11月初以来，阿尔瓦利德王子与其他几十名高官和商人一直被羁押在丽思卡尔顿酒店。这是王储穆罕默德推进改革并巩固自身地位而展开的行动之一。(完)