沙特肃贪行动扩大 更多人被捕且更多银行账户被冻结--消息

路透利雅德11月8日 - 了解内情的消息人士周三表示，沙特阿拉伯当局在针对政商菁英的肃贪行动中，逮捕了更多人并冻结更多银行帐户。

多名皇室成员、政府官员及企业高管在周六宣布的肃贪行动中被捕。他们面临洗钱、行贿和以权谋私等罪名的指控。

消息人士周三也表示，肃贪行动进一步扩大，还有其他嫌疑人被逮捕，外界普遍认为此次行动的始作俑者是掌控大权的沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)。

其中一名消息人士表示，其他被监控的人士则是接到调查人员的电话，被问及财务状况，但似乎仍有人身自由；消息人士也表示，成为肃贪行动目标的人士最后可能增加至数百人。

银行业消息人士表示，这波整肃行动中，国内银行帐户被冻结的数量已由周二报导的1,200个上升至超过1,700个，而且仍在增加当中。

消息人士称，近期被捕的许多人中，包括与2011年过世的已故王储、国防部长Sultan bin Abdulaziz王子直系亲属有关联的个人。

**股市下挫**

其中一位消息人士称，其他似乎是层级较低的经理和官员。

沙特股市周三继续下滑，与被捕遭调查人士相关公司的股价进一步下跌，因市场担忧肃贪的经济影响。主要股指.TASI周三收报6,936.49点。

一位地区银行业人士称，央行自周日来几乎以小时为基础，一直在扩大要求银行冻结的账户名单。由于未被授权对媒体谈论此事，该银行业人士要求匿名。(完)