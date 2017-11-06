焦点：沙特反贪行动扩大范围 更多王子与商人被捕

路透利雅德11月6日 - 清洗沙特王室成员、大臣和商人的反贪调查行动周一似乎扩大了范围，该国最大的旅游公司之一的创始人被拘留。

2017年10月24日，沙特利雅得，沙特王储萨勒曼出席会议。REUTERS/Hamad I Mohammed

Al Tayyar Travel 1810.SE援引媒体报导称Nasser bin Aqeel al-Tayyar已被当局拘押，他现在仍然是公司董事。随后，该公司股价在开盘的几分钟内就下挫了10%。

该公司没有披露详情，但与政府关系密切的在线经济新闻网站SABQ报导称，Tayyar已被拘留，接受王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)领导的一个新成立的反贪机构的调查。

目前已有几十人被拘押。这场肃贪行动巩固了王储萨勒曼的权力，同时也令传统商业阶层大为震惊。几名官员在周末表示，亿万富翁Alwaleed bin Tala王子也遭到逮捕，他是沙特最知名的国际投资者。

沙特主要报纸《欧卡兹报》周一刊登的头版头条挑战商界人士，要求他们公布资产来源，以显眼的红色标题问道：“你们从哪里得到这些的？”

《中东日报》报导称，(当局)已列出了禁飞名单，而且沙特部分机场的安保部门也禁止私人飞机在未获许可的情况下起飞。

数位沙特官员周日对路透表示，共有11名沙特王子、四名现任大臣及数十名前大臣被拘捕。

一名沙特官员对路透表示，对Alwaleed王子等人的指控包括洗钱、贿赂及勒索政府官员、和以权谋私等。这些指控尚无法得到独立证实，也无法联系到被拘押人员的家人。

一份周六发布的皇室令宣称，这次查缉行动是应对“一些不良人士的剥削行为，他们将自身的利益置于公众利益之上，以不正当地积累财富。”

分析师称，在王储萨勒曼寻求重新形塑这个全球主要石油出口国的经济及社会之际，逮捕措施也是先发制人的行动，藉以铲除权势人物。

过去一年来，王储萨勒曼已经成为沙特军事、外交、经济及社会政策的最终决定者，导致部分阿勒沙特(Al Saud)家族成员对他的迅速崛起心生怨恨。

在这波肃贪行动当中，Miteb bin Abdullah王子也成为目标，该王子已被捕，其国民警卫队负责人职务由他人接替。

在沙特，公款与皇室资金之间的界限并不总是很清晰，该国是由伊斯兰体系统治的绝对君主制国家，其中大多数法律并没有经过系统的编纂，而且不存在选举议会。

维基解密详细列出了每个沙特皇室收到的巨额月度津贴以及一些皇室成员用于享受奢华生活的各种赚钱计划。

沙特很多普通民众称此次整肃是久违的行动，是令本国经济现代化的必要之举。(完)