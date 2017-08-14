独家：沙特倾向于让沙特阿美在纽约上市 尽管风险略高--消息

路透迪拜/利雅得/伦敦8月11日 - 熟悉内情的消息人士对路透表示，沙特阿拉伯的国有石油巨头--沙特阿美倾向于把纽约作为主要海外上市地点，即便一些金融和法律顾问已提出建议，认为伦敦是比较简便和风险较低的选项。

消息人士称，沙特阿拉伯王储萨勒曼将最终将决定在哪里进行此次可能是全球规模最大的首次公开发行(IPO)。萨勒曼主管该国的经济和能源政策。

消息人士透露的情况说明，一些顾问的建议和萨勒曼的倾向并不一致。

消息人士说，萨勒曼可能“出于政治考虑”选择让沙特阿美在纽约证交所上市，因为沙特与美国之间保持着长期的友好关系。但他们也补充称，金融和商业因素也会有一定影响。

沙特阿美在声明中称，尚未就海外上市地点作出决定。“所有选项仍在考虑当中。并不存在需马上下定决心的时间要求，”沙特阿美在回应路透置评请求时说道。

消息人士说，除了上市地点，沙特阿美也未就到底分拆哪些资产上市，以及上市后的内部组织架构做出决定。

内部讨论的主要问题之一是估值。王储萨勒曼表示，此次IPO对沙特阿美的估值最低将为2万亿(兆)美元，不过一些分析师的预估在1-1.5万亿美元之间。

另两位消息人士说，沙特阿美的律师还就与美国司法部《对恐怖主义资助者实行法律制裁法案》(JASTA)相关的诉讼风险发出了警告。

去年9月通过的这一法案允许对沙特政府提起诉讼，指控沙特为911恐怖袭击提供资助，并应为受害者提供赔偿。沙特政府否认了相关指控。

沙特石油行业消息人士认为JASTA不应成为不在纽约上市的理由，指出包括沙特阿美的资产在内，沙特在美国据信已有数以千亿美元计的投资。

他们表示，困难更多在于纽约的信息披露程序以及复杂的监管。这些可能会在法律上干预沙特政府的主权。在沙特阿美上市后，沙特政府仍将是其主要股东。(完)