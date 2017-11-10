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沙特当局已传唤208人接受反贪质询 涉贪金额估计至少1,000亿美元
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2017年11月10日 / 凌晨4点38分 / 1 天前

沙特当局已传唤208人接受反贪质询 涉贪金额估计至少1,000亿美元

1 分钟阅读

路透阿布扎比/迪拜11月9日 - 沙特总检察长周四称，当局在反贪腐调查中已传讯208人，涉贪金额估计至少1,000亿美元；相关调查已扩大到境外。

总检察长Sheikh Saud al-Mojeb指出，在目前已接受质询的208人中，有七人无罪释放，但他未点出这七人的姓名。

此次调查已扩及邻国阿联酋，该国商银人士周四告诉路透，阿联酋央行要求各家商银和金融企业提交19名沙特人士账户细节。

商银人士称，阿联酋当局并未解释为何需要这些信息，但这些人士认为当局是依沙特政府的要求；沙特政府曾表示计划追回非法资金。

暂未联系到阿联酋央行官员置评，沙特官员未回覆置评要求。沙特的肃贪行动中已有逾1,700个国内银行账户遭冻结。

**出售资产**

私人银行家和基金经理称，一些沙特富豪本周在沙特、阿联酋和其他海湾国家处置资产，显然是为了将资金转移出该地区，逃避肃贪冲击。

利雅得的富裕投资者一直在大举抛售股票，但政府相关基金的买盘帮助支撑市场。迪拜地产开发商股票下跌，因投资者担心沙特人撤资会对房地产市场产生影响。

周四Sheikh Saud重申其他高层官员的表态，称正常的商业活动未受影响，被冻结的只是个人账户，而非公司账户。“企业和银行可照常开展交易。”

沙特里亚尔一年期远汇周四下跌，暗示里亚尔兑美元未来12个月贬值0.8%，肃贪行动前为显示贬值0.3%。

但里亚尔较去年仍大幅走高；由于沙特应对低油价的能力引发担忧，去年远期市场暗示里亚尔将贬值2.7%。(完)

编译 王琛/王灿；审校 龚芳/徐文焰

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