沙特能源大臣希望产油国在2019年能够放宽产量限制

路透新德里2月24日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周六表示，沙特希望现行减产协议于今年结束后，石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴明年能够放宽产量限制，并建立一个稳定石油市场的永久性机制。

OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国订有协议，目前减产幅度约为120万桶/日。

这份协议旨在提振石油价格，于2017年1月开始执行，2018年底结束。

法力赫表示，OPEC及其合作伙伴致力于市场的平衡与稳定，他希望明年有可能放宽产量限制。

“此事正在研究中，一旦确切知道市场会达到怎样的平衡，我们将宣布下一步行动。下一步或许就是放宽产量限制，”他在新德里对记者表示。

“我估计这将在2019年内成为现实。但不知道何时发生，以及如何发生。”

法利赫表示，OPEC决心将这次限产协议的胜果转化为与其他产油国订立的永久性机制。

“我们需要的是一个永久性的机制，将OPEC和非OPEC产油国一并纳入一个市场监控机制当中，以便迅速做出决定，”他说。

“我认为从生产者到消费者的所有人都已知道，没有调控的市场极具破坏性，会严重损伤所有人的利益。”他说。

他表示，1月减产协议遵守的情况“异常之好”。

他认为，由于委内瑞拉和墨西哥等国减产，市场已经吸收了新增的美国页岩油产量。

法利赫表示，1-3月沙特石油产量远低于上限，平均出口低于700万桶/日。(完)