沙特称“灵活”对待俄罗斯将减产协议延长至2018年底的提议

路透莫斯科10月5日 - 沙特阿拉伯周四没有对延长石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和其他产油国的减产协议作出坚定承诺，对于俄罗斯将减产协议延长至2018年底的提议，沙特表示将“灵活”对待。

沙特能源部长法力赫是在电视采访中发表上述看法的。一天前，俄罗斯总统普京表示，减产协议可以延长至2018年底。

“在沙特，我们必须保留所有选项，普京总统在这一点上认同我们的意见，他并表示如果能达成一致并且如果这是最好的选项，那么他愿意(将减产协议)延长至2018年底，”法力赫对Al Arabiya电视台表示。

他表示，对俄罗斯在该问题上展示出的“灵活性”表示欢迎，并表示，“在引领OPEC和非OPEC产油国达成共识，让市场来到我们想要的地方”方面，沙特政府是“灵活变通”的。

沙特和俄罗斯帮助OPEC和10个非OPEC国家达成了一项减产协议，以缓解供应过剩局面。该减产协议将在明年3月到期。

“2018年页岩油再次出现供应增加不会让我感到不安。市场可以消化掉，”沙特能源部长法力赫表示。法力赫与俄罗斯能源部长诺瓦克共同参加了在莫斯科举办的一场能源论坛小组讨论会。

“我们已经看到库存稳步下降。我们看到第四季伊始供应低于需求，全球库存也在下降，”法力赫称。

诺瓦克说，他对油价感到满意，俄罗斯欢迎其他产油国加入到限产协议中来。(完)