沙特今夏原油日出口量料降至700万桶以下--消息人士

路透迪拜/伦敦6月14日 - 据业内知情消息人士透露，今夏沙特原油日出口量或降至700万桶之下。目前为止的出货数据也支持该预期。

沙特能源部长法力赫5月时表示，自6月开始出货量料下降，特别是对美国的出口，因为该国希望限制供应以帮助平衡市场。

三位来自业内和航运界消息人士告诉路透，沙特5月的日产量为988万桶，日出口量低于700万桶。其中一位消息人士称，初步迹象表明本月仍会维持这种状况。

“我只看了6月第一周，从表面上来看这种情况不会有大的变化，”Oil Movements的Roy Mason表示。

他表示，船运情况表明对美国的出口“低于季节性正常水平”，说明沙特出口下降。

出口下滑或有助于削减美国居高不下的库存。油价因为库存庞大而遭到打压。

根据美国政府数据，去年5-8月美国自沙特进口石油超过100万桶/日。根据船运数据与行业消息来源，今年6月迄今沙特对美国的出口低于100万桶/日。

整体而言，沙特去年5-8月期间平均出口约为740万桶/日，今年出口料少于去年。

这部分是因为沙特国内电厂在夏季的几个月里石油消耗较大。沙特夏季酷热难耐，气温动辄达到摄氏50度，令空调耗电量大增。

了解沙特原油出口数据的行业消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)希望将6月与7月对美国出口削减至不足100万桶/日。

沙特阿美已调升7月对美国出口原油的官方售价(OSP)，此举被认为是将阻止美国石油库存进一步上升。(完)