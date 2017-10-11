沙特削减11月对中国和日本等亚洲买家的石油出口量--消息

路透新加坡/东京10月11日 - 多位消息人士周三表示，全球重要石油出口国沙特削减了对亚洲大买家的原油供应，因该国要兑现对石油输出国组织(OPEC)牵头进行的减产行动的承诺。

贸易消息人士称，国有的沙特阿美已经将对至少三个日本买家以及一个韩国卖家的供应减少达10%，涉及沙特的不同石油规格。

他们说，对一些中国买家的供应也减少了。由于未获准接受媒体采访，该消息人士不愿具名。

沙特石油部一名发言人周一表示，针对11月客户要求的石油量，沙特供应减少56万桶/日。

其中一名消息人士称，至少一个北亚买家要求的供应量减少，此前沙特将主要原油品种的11月售价上调至16个月最高。

他们称，沙特连续第二个月降低了对其亚洲最大客户--日本的原油出口。尽管如此，据汤森路透Eikon数据显示，日本今年头九个月的沙特原油进口量较上年同期增加了15%。

同期中国进口的沙特原油同比增加1%至3,910万吨。

据消息人士称，台湾、韩国和泰国几个客户，以及日本至少有一个买家都将按合同获得足额供给，因沙特力图保住亚洲这个全球石油需求增长最快地区的市占率。

沙特阿美并没有立即置评。(完)