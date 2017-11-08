沙特银行业者为了配合政府肃贪行动已冻结逾1,200个帐户--消息

路透迪拜11月7日 - 银行界人士及律师周二称，沙特银行业已冻结国内逾1,200个属于企业和个人的帐户，以配合政府的反贪腐行动。

他们还说，被冻结的帐户数目将持续攀升。

这场反贪腐行动已拘押数十名皇室成员以及官员、企业高管，他们面临洗钱、贿赂、勒索官员以及利用职权牟利等罪名的指控。

一位地区银行人士说，自从周日以来，沙国央行就一直追加要求银行冻结帐户的名单，而且几乎是每一小时就更新名单一次。这为人士因未获授权对媒体发言而要求匿名。

该银行人士没有指出是那些企业受到影响，但称遭冻结帐户的包括上市及未上市公司，而且遍布在许多行业。

他补充说，如果冻结措施长期持续，则会开始损及日常业务活动，譬如支付员工和债权人资金或进行其它交易。

不过，另一位银行业人士称，被冻结的账户大多数属于个人而非企业，而且监管机构允许银行继续为现有承诺提供资金支持。

有关当局周二晚寻求安抚商界。央行表示，应检方要求，正在冻结可疑人员的个人银行账户，但没有暂停他们公司的业务。

“换言之，企业业务不受影响。对银行和企业而言，一切照旧，”央行在声明中称。央行还补充说，通过正常银行渠道的转账不受限制。

被拘接受调查的企业高管包括Kingdom Holding4280.SE董事长阿尔瓦利德王子(Alwaleed bin Talal)、Al Tayyar Travel 1810.SE创始人Nasser bin Aqeel al-Tayyar，以及建筑商Red Sea International 4230.SE董事长Amr al-Dabbagh。(完)