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沙特称黎巴嫩已向沙特宣战 危机升级
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2017年11月7日 / 凌晨12点58分 / 1 天前

沙特称黎巴嫩已向沙特宣战 危机升级

1 分钟阅读

路透贝鲁特11月6日 - 沙特周一表示，伊朗支持的黎巴嫩什叶派真主党对沙特出言“攻击”，等同黎巴嫩已向沙特宣战。这导致危机急剧升级，可能破坏黎巴嫩稳定。

沙特盟友、黎巴嫩前总理哈里里(Saad al-Hariri)周六辞职，并在辞职演说中指责伊朗和(黎巴嫩)真主党。在这之后，黎巴嫩被推到中东地区沙特和伊朗对抗的中心。

沙特海湾事务大臣萨米尔.萨卜汉(Thamer al-Sabhan)将真主党的行为描述为“攻击”，并称黎巴嫩政府将被作为“向沙特宣战的政府”来对待。

萨卜汉指责哈里里政府未能在一年的执政期间对真主党采取行动，他表示，“将会有人阻止(真主党)，并让其回到黎巴嫩南部的洞穴中。”黎巴嫩南部是什叶派的聚居区。

他在Al-Arabiya TV的采访中说：“黎巴嫩肯定都知道这些风险，并努力在无法挽回前解决问题。”

他未透露沙特会针对黎巴嫩采取什么行动。黎巴嫩国力微弱，负债累累，经历1975-90年内战后目前仍在重建当中，该国人口中叙利亚难民占到四分之一。

黎巴嫩政府没有立即置评。

真主党领袖纳斯鲁拉(Sayyed Hassan Nasrallah)已表示不会对哈里里的讲话置评，并称其为“沙特声明”，还说是利雅得迫使哈里里辞职。

黎巴嫩总统奥恩(Michel Aoun)在周一早些时候呼吁维护国家统一。奥恩是真主党的政治盟友。

黎巴嫩议长贝里(Nabih Berri)同奥恩会面后在电视声明中称，目前讨论组建新政府仍为时尚早。贝里也是真主党的政治盟友。

这场危机会重新加剧逊尼派与什叶派穆斯林之间的紧张关系，让黎巴嫩政府再度陷入瘫痪。各方呼吁保持冷静，自哈里里辞职以来未出现骚乱迹象。(完)

编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张荻

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