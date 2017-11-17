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焦点：沙特能源部长称油市供大于求的情况将持续到明年3月底
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2017年11月17日 / 凌晨12点20分 / 1 天前

焦点：沙特能源部长称油市供大于求的情况将持续到明年3月底

2 分钟阅读

路透德国波恩11月16日 - 沙特能源部长法力赫周四表示，全球油市供大于求的状况将持续到明年3月底，显示出在11月底石油输出国组织(OPEC)会议上延长减产协议的意愿。

资料图片：2015年1月，俄罗斯Bashkortostan，巴什石油公司旗下一处油田设施。REUTERS/Sergei Karpukhin

法力赫还称，他不希望油价上涨过快过早让消费者感到意外，并称将循序渐进地退出减产协议，确保市场反应平缓。

他提及发达国家原油库存时表示，“我们需要认识到，在3月底前库存水平还不会达到我们期望的五年均值，这意味着应延长减产。”

他在参加联合国波恩气候大会间隙对记者称，“我们削减了逾50%的过剩库存，还需要进一步的努力。”

法力赫并称，“我们不希望油价大幅上涨扰乱市场。我们不希望油价朝着不利于需求的方向发展。”

当被问及本月油价攀升至两年高点时，他表示，“我不会因价格的短期波动而心烦意乱，我也没有花时间研究过对冲基金和金融投资工具的资金流动。”

法力赫认为，目前对延长减产协议做出评估为时过早，但沙特阿拉伯支持在本月底OPEC会议上延长减产协议。

他表示，“11月30日的会议将是决定未来方向的重要会议。我倾向于本次会议向市场明确我们的意图。”

他并称，沙特正在与全球各方进行广泛磋商。

当被问及俄罗斯是否做出承诺时，法力赫说，“我与俄罗斯同僚进行了广泛的磋商，未来两周还会继续磋商，但我能肯定一件事，就是俄罗斯致力于与沙特及去年参与协议的24个国家进行合作。”

他称，临近会议时市场基本面状况将会更好，这将帮助OPEC做出决定。

被问及OPEC将如何应对市场潜在的供应冲击，如OPEC成员国委内瑞拉的石油产量最近触及28年低点时，他表示OPEC的应对举措将取决于供应受到扰乱的时间长短。

“如果情况持续这样，我们将采取适当行动以确保全球的消费者不会面临石油短缺。”

**退出策略**

当被问及OPEC的限产协议退出策略时，法力赫称将会是渐进式调整。

“我们在今年年初以渐进的方式进行减产，迄今为止效果非常不错。”

“我们对协议终止会十分谨慎...这样就不会再次进入供应过剩、库存累积的时期，”他补充说。

法力赫说，尽管出口减少，但沙特的市场份额依然“稳健”。

“我们在日本、中国、韩国、印度等所有主要市场仍然排在前两位。”

但他说，由于美国市场已经供应过剩，沙特有意在此减少供应。他说，美国的出口量已经达到200万桶/日，美洲地区也是主要产油区。

沙特仅对美国减少供应，但预计这一举措不会长期持续。

“一旦供应限制取消，我们可能重回美国市场，确保客户能够获得沙特原油。”(完)

编译 张荻/王兴亚/王灿；审校 徐文焰/戴素萍/李爽

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