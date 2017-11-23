焦点：沙特推动OPEC牵头的减产协议延长九个月--消息

路透迪拜/伦敦11月22日 - 知情人士表示，全球最大原油出口国沙特正在游说各国石油部长，希望他们下周开会时同意将减产协议延长九个月。沙特希望严重冲击油价的供应过剩问题能被根除。

资料图片：2015年6月，沙特，沙特阿美旗下的Manifa油田。Saudi Aramco/Handout via REUTERS

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及其他九个非OPEC产油国此前同意减产约180万桶/日，直到2018年3月，并将在11月30日维也纳会议上讨论延长减产协议。

受原油库存降低所支撑，油价已升至接近每桶65美元，为2015年以来高位。但由于供应持续过剩，OPEC担忧油价可能会再度下滑；而中东政治紧张情势升温，也对这波涨势起到推波助澜的作用。

“沙特正在说服大家，在11月会议上决定延长减产协议九个月，”一名不愿具名的资深业内知情人士表示。

OPEC实际领导者沙特，以及参与减产的最大非OPEC产油国俄罗斯，已暗示支持将减产协议展延九个月。

沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)曾暗示，他支持延长减产协议至2018年更晚时候。此前俄罗斯总统普京10月4日表示，协议可以延长至明年年底。

“沙特和俄罗斯领导人已经暗示这是有可能的，”一位OPEC消息人士谈到延期九个月的可能性时说，“我为什么不赞同呢？”

**其他选项**

诚然，OPEC牵头的减产国也在考虑其他选项。

路透上月引述OPEC消息人士报导，产油国倾向于延长协议九个月，但鉴于油价近期上涨，有可能推迟至明年初再做出决定。

尽管普京称可以延长九个月，但俄罗斯一直不愿意公开表明立场。塔斯社(TASS)周二援引匿名与会人士报导称，俄罗斯石油生产商和能源部讨论了将全球减产行动延长六个月。

俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示，该国将在11月晚些时候就立场表态。

尽管有可能是同意比较短期的六个月甚或三个月，以及产油国或推迟做出决定，但OPEC消息人士认为这种情况的可能性较低。

“有九成的可能性是会在11月时宣布，”第二位OPEC消息人士表示。“是的，延长九个月”。

另两位OPEC消息人士并称，延长九个月是最有可能的。

供应协议的目标是把工业国家的石油库存降至五年均值，而最新的数据表明OPEC已完成逾半目标。

第五位OPEC消息人士表示，有可能延长九个月，因近期油价涨势有部分是因为沙特肃贪行动和黎巴嫩紧张情势等因素所推动，而不是供应进一步紧俏所致。

“如果油价因近来中东地缘情势而上涨的涨势放缓，那么减产协议延长更长时间的可能性就会增加，”该消息人士表示。(完)