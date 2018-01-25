专访：沙特阿美CEO称寻求扩展美国业务 赞特朗普支持石油行业

路透达沃斯1月24日 - 沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)向路透表示，该公司寻求在美国扩张，美国总统特朗普的减税以及对石油行业的支持，使美国业务越来越有吸引力。

沙特阿美已掌控德克萨斯州的一个大型炼油厂。该公司正准备进行规模有望成为全球之最的首次公开发行(IPO)，考虑在纽约等几个可能的交易所挂牌上市。

“我们正在考虑美国的新业务机会，受减税提振，美国业务将更加有利可图...这是我们扩展美国业务的策略之一，”纳瑟尔在接受路透专访时说。

“特朗普政府一直对能源行业持积极态度。只要他们的做法符合所有各方的利益，而且美国经济也能增长，我们就满意了，”纳瑟尔在世界经济论坛的间隙称。

“整个石油行业都受益于当前的美国政府。”

沙特阿美希望今年上市。两名熟悉讨论情况的消息人士表示，沙特已将纽约、伦敦和香港列入沙特阿美IPO最终候选名单，将从中选出一家单独承担国际IPO，或者由两家甚至三家共同承担。

“这是一家占沙特国内生产总值(GDP)很大一部分的公司。每个交易所都各有利弊。我们需要好好分析一下，”纳瑟尔说。

“当然，纽约证券交易所从流动性来看是最好的。但这不光是流动性的问题，还关乎其他规则和监管，以及在这些市场经商的便利度。”(完)