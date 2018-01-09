租金成房地产投资关键因素 新加坡及沪深具上升潜力--第一太平

路透上海1月9日 - 国际物业顾问--第一太平戴维斯周二发布最新报告称，由于全球正进入加息周期，未来全球房地产的资本升值潜力减弱，租金收益将成为投资的关键动力。从租金上升潜力来看，新加坡及上海、深圳等地的部分细分市场排列在前。

报告指出，过往十年，全球优质写字楼租金涨幅前四位的市场为旧金山（+99%）、深圳（+71%）、北京（+71%）和伦敦西区（+69%），目前这些城市均位于租金周期顶点附近。深圳住宅租金十年来累计上涨82%，领先于全球其他城市。

第一太平戴维斯世界研究部主管Yolande Barnes表示，如果说2007年之前的五十年中，房地产投资市场以资本增值为重心，全球金融危机后的十年以稳住阵脚、寻求复苏为重心，那么未来十年投资者将越来越重视世界城市的物业租赁市场。

过去十年，新加坡的优质写字楼、高端住宅以及核心商圈均录得两位数跌幅，因此这三个板块均处于或接近周期低谷，适宜投资。而上海的酒店业、墨尔本优质工业物业以及深圳高端住宅正处于复苏期，租金存在进一步上涨空间，但投资者或将面临竞争激烈、价格高企的局面。

报告所列的租金周期曲线，从萧条期、低谷期、复苏期、繁荣期、高原期至衰退期。上海的优质写字楼、住宅、高端零售业；香港的优质写字楼和优质工业物业；以及洛杉矶、悉尼、墨尔本等地的优质写字楼目前均处于繁荣期。

而世界城市中的成熟资产领域，例如伦敦、东京、旧金山等城市的优质写字楼市场，如今已站上周期顶端，处于高原期。由于租金或在高位维持一段时间，仍有望成为投资安全港。

报告还认为，拥有年轻人口的城市未来更可能成为高等教育中心，成功吸引技术移民，成为创新及经济增长的催化剂，届时租金增长便是水到渠成。

第一太平戴维斯预测了10年后（2027年）各区域市场青老年人口比率（15-34岁人口与50-69岁人口之比）最高的七座城市，包括深圳、印尼雅加达、新西兰奥克兰、美国奥斯汀等。（完）