情景推测：特朗普钦点美联储主席 料将决定股市的未来

路透纽约10月20日 - 投资人静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席提名人选出炉，期待无论是谁获得提名，都能够继续推动过去九年支持股市上涨的政策。

资料图片：2014年10月，华盛顿，美联储总部大楼。REUTERS/Gary Cameron

2014年以来由叶伦掌舵的美联储，如今行将缩减规模4.5万亿(兆)美元的有价证券投资组合，2015年底时则是调高2008年金融危机后处于低档的利率。新任的美联储主席若主张更加积极地收紧货币政策，外界会认为经济成长恐面临风险，企业获利以及股市长期以来的涨势也可能将受到波及。

短期利率加速上涨料导致收益率曲线趋平，缩小长短天期债券收益率利差，这可能导致银行获利缩水，并带动美元走强，损及出口销售。

美国总统特朗普已经列出一个五人名单，将从中选取下任美联储主席，这五人分别是现任主席叶伦、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)、美联储现任理事鲍威尔(Jerome Powell)、斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)。

柯恩和鲍威尔最有可能延续当前的美联储政策，泰勒及瓦尔许则被视为很有可能推动加速升息，并主张迅速降低美联储在2008年危机后累积的债券投资组合。

对于股市投资者来说，最重要的是“美联储卖权”政策的连贯性，即相信美联储会在股市下跌时，以宽松资金出手相救。该政策在前美联储主席格林斯潘任职期间尤为突出。

数年来股市投资者坚信美联储卖权，认为每当经济成长放缓或地缘政治风险上升时，美联储会通过向货币市场挹注大量资金和买入公债使利率维持在低位，为市场下跌提供有效对冲。

在伯南克担任美联储主席期间，美联储帮助美国经济度过了2008年金融危机，直到2014年叶伦接任主席。伯南克在任期间，美国指标股指标准普尔500指数.SPX涨近40%，自叶伦2014年2月接任后，该指数进一步上涨45%。

DataTrek Research驻纽约的联合创始人Nicholas Colas称，“我认为在他们心里，每个现代美联储主席都知道，美联储的任务中要包括股价在内。”

特朗普一直对美国股市屡创纪录高位赞赏有加，因此他不太可能提名一位明显背离现行美联储政策的主席。

以下是特朗普提名名单的人选以及可能的市场反应(以字母顺序排序)：

**柯恩**

Greenwood Capital Associates首席投资官Walter Todd称，若柯恩(Gary Cohn)被提名，会获得“积极反响”。“外界的看法是，他是市场友好派。”

柯恩目前是白宫国家经济委员会主任，此前曾担任高盛总裁。

“如果(柯恩)坐上这个位置，我觉得美元会下跌，5-30年期美债收益率曲线会趋陡，因为外界认为他会对今后的通胀预期产生最大的影响，”高盛外汇交易全球主管Kay Mirza称。

**鲍威尔**

鲍威尔(JEROME POWELL)自2012年担任美联储理事以来，对联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决定尚未投过反对票。他要是被任命，会消除不确定性，而且美联储的政策可能会基本保持不变。

“鲍威尔会紧跟叶伦的步伐，对市场而言这会是一个不错的选择，”Voya Investment Management旗下跨资产策略和解决方案首席投资官Paul Zemsky称。

重要的是，外界认为若经济或市场前景发生变化，鲍威尔将不怕扭转美联储现行计划，即缩减联储4.5万亿(兆)美元资产负债表的计划。

**泰勒**

众所周知，泰勒认为应采用公式化的方法来制定货币政策，其中包括他研究出的“泰勒法则”。市场认为他将倾向于更快地收紧货币政策。

“泰勒若当选，对股市将属于负面意外，”Voya的Zemsky表示，“基于法则来制定政策，可能在经济扩张周期结束以前加大衰退提前来临的风险。”

他若被任命，将刺激美元涨势，因为按照他的公式法则，现为1.25%的联邦基金利率应该接近3%。

**瓦尔许**

“如果想看到一些搅扰性事件的发生，那么就让瓦尔许当上美联储主席，”Wunderlich Securities的首席市场分析师Art Hogan表示。

分析师不认为投资者已经消化了美联储可能更快速升息的可能性。若瓦尔许被任命，料将导致公债收益率跳升、美元上扬以及股市下跌。

瓦尔许曾经是前美联储主席伯南克的得力帮手，负责金融市场事务。他在2011年因不赞同美联储的第二轮债券购买计划而退出了美联储。市场由此认为，如果面对又一场危机，他不太可能采取非常规的额外刺激举措。

“缩表计划是明年的关键政策工具，”美国道富银行北美区宏观策略主管Lee Ferridge称，“如果股市开始下滑，瓦尔许将不太愿意改变路线。”

**叶伦**

叶伦沿袭其前任数据推动及市场感知货币政策的路线，她一直确保提前就政策变动放风，谨慎避免引发金融市场的强烈反应。

“叶伦...显然会最有利市场，”Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves称，“市场了解她的做法，少了猜来猜去。”

美联储资产负债表及标普500指数图表：tmsnrt.rs/2l8y2pP

美元指数及联邦基金利率图表：tmsnrt.rs/2xZ4uks

美联储主席及市场表现图表：tmsnrt.rs/2lao1Z2 (完)