综述：全球两大顶级油服企业暗示第四季业绩存在不确定性

路透10月20日 - 全球两大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和贝克休斯(Baker Hughes)BHI.N周五警告称，生产者支出放缓以及海外勘探活动疲弱，可能拖累公司当前季度获利，不过随着全球石油市场走向平衡，长期来看生产活动情况可能改善。

2017年10月5日，阿塞拜疆里海之滨一座油田的抽油机。REUTERS/Grigory Dukor

两家公司股价受上述财测前景打压，斯伦贝谢触及21个月低点，贝克休斯也跌至16个月低点，随后回补部分跌幅。

斯伦贝谢警告称，华尔街对该公司的第四季度获利预估可能过高，其客户对北美生产的投资正在减少，因迫于投资者要求提高股东回报的压力。

但斯伦贝谢执行长Paal Kibsgaard表示，全球石油供需正变得越来越平衡，美国生产企业近期削减开支，最终可能提振原油价格。

Kibsgaard认为，目前北美以外地区生产投资缺乏，应会有利于生产商，因库存在下降。

贝克休斯执行长Lorenzo Simonelli较为悲观，表示油田服务业将持续动荡，业务环境“充满挑战”，客户暂停部分设备的采购。

“行业活动有些许改善，但客户的预定资本支出并未出现有意义的增长，”他表示。

斯伦贝谢周五收盘下挫2.1%，至63.15美元。贝克休斯小涨0.33%，报33.26美元。

美国产油业者在提升股东回报方面面临压力，他们在今年稍早大幅增加支出，而油价维持平稳，打压其股价在2016年劲升后回跌。

今年布兰特原油几无变动，美国原油基本维持在每桶55美元下方。

今年夏天，美国生产商Anadarko Petroleum Corp (APC.N)、康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)和Hess Corp (HES.N)调降下半年资本支出计划，包括油田服务活动。

原油价格低于60美元亦给海上勘探活动带来压力，并在钻探行业掀起新一波整合大潮，从而减少过剩产能。

“美国墨西哥湾第三季的生产活动持续疲软，根据当前客户计划，该地区前景依然黯淡，”Kibsgaard表示。

贝克休斯公布第三季获利逊于分析师预估，这是该公司与通用电气旗下油气业务合并后的首份财报。

但斯伦贝谢获利与分析师预估相符，北美业务骤增43%。

哈里伯顿(Halliburton) (HAL.N)股价几无变动，该公司计划在周一公布第三季财报。(完)