美国SEC叫停一宗ICO 警告称投资加密货币有危险

路透华盛顿12月11日 - 美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)周一警告投资者称投资加密货币有危险，并表示交易和公开发行这样的新兴资产类别可能违反联邦证券法。

在克莱顿发表上述声明几小时前，SEC叫停了一餐厅点评应用的“首次代币发行”(ICO)。该餐厅点评应用公司此前未能将其注册为证券。

ICO允许基于区块链等加密货币技术的初创企业通过向投资者发行虚拟代币，来快速进行融资。此类发行在过去一年变得更加普遍，但由于该市场基本上不受监管，因此能够获得的相关数据很少。

根据SEC官员，周一的执法行动意义重大，因为这表明SEC将会以注册违规来介入应对ICO，即使没有欺诈指控。

“加密货币和ICO市场已唤起一些疑虑，包括...它们对投资者的保护远不如传统的证券市场，欺诈和做手脚的机会也就相应更大。”克莱顿说。

“若一个机会听起来好到太不真实，或如果让你有必须很快采取行动的压力，那么请务必极其谨慎，了解你的投资可能有亏损的风险。”他在一份声明中告诉投资者。

克莱顿并警告行业专业人士，在许多情况下，ICO都须遵守有关证券发行的联邦规定，包括向SEC注册，或者具备豁免资格，可以向合格投资者非公开售股。

他并指出，许多加密货币的交易平台，可能也违犯了要求其注册为交易所或另类交易平台的法规。(完)