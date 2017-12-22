焦点：联合国安理会周五将投票表决新的对朝制裁措施

路透联合国12月21日 - 外交人士表示，联合国安理会周五将对美国所提的决议草案进行投票表决。该决议寻求针对朝鲜最新的洲际导弹试射加强制裁。

资料图片：2017年12月18日，美国纽约，联合国安理会开会讨论中东局势。REUTERS/Brendan McDermid

路透周四看到的这份决议草案，寻求禁止90%左右的对朝鲜油品出口，将其限制在每年50万桶以下，并要求在12个月内遣返在国外工作的朝鲜人。

这项草案也打算将对朝鲜的原油供应上限订于每年400万桶。美国不断呼吁中国限制对朝鲜的石油供应。

这份文件周四分发给了15个安理会成员国。不过目前尚无法确定中国的投票意向。一般来说，在美国与中国达成共识之前，有关朝鲜问题的决议草案不会发给所有的成员国。

外交人士称，过去一周美国一直在与中国就这项决议草案进行磋商。这将是2006年以来第10次针对朝鲜导弹及核计划实施新制裁。

一项决议要获得通过，至少需要安理会有九票赞成，而且美国、英国、法国、俄罗斯和中国没有一国投否决票。

联合国负责政治事务的费尔特曼(Jeffrey Feltman)本月稍早访问平壤，这是2011年以来联合国高级官员首次访朝。他称朝鲜官员没有承诺谈判，但他相信谈判的大门仍然是开着的。

美国起草的这份决议使用了以前的语言，重申安理会“支持六方会谈，呼吁恢复会谈”。针对朝鲜核项目的六方会谈在2008年陷入停滞。

为进一步切断朝鲜的外部资金来源，决议草案还寻求禁止朝鲜出口食品、机械、电气设备和稀土，包括菱镁矿和氧化镁；木材和船只。

决议草案寻求禁止向朝鲜出口工业设备、机械、交通运输工具和工业金属。

草案将19名朝鲜人及朝鲜人民武力部，新纳入全球资产冻结及旅行禁令名单。

草案还寻求允许各国在其港口或领海扣押、检查和冻结涉嫌载有被禁货物或参与被禁止活动的任何船只。

另外，外交人士称，中国和俄罗斯周四要求有更多时间，考虑美国所提出的，将10艘自朝鲜运输被禁货物的船只列入黑名单的提案。目前还不清楚会额外给予多长时间。

美国在其提案中指出，这些船只“一直在向朝鲜船只进行非法船对船成品油转移活动，或是非法运输朝鲜煤炭至他国出口。(完)