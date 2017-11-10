焦点：美国参议院税改提案推迟调降企业税 参众税改歧异引人忧心

路透华盛顿11月9日 - 周四披露的美国参院版税改方案中，在如何调整企业税、州及地方税(SALT)扣抵以及房地产税等方面，与众议院版税改均有所不同。

2016年11月9日，美国华盛顿，国会大厦。REUTERS/Joshua Roberts

参议员表示，他们希望把企业税从35%降至20%，但是在2019年实施，不赞成即刻生效。

两院税改版本细节逐渐浮现，美股随之下滑。投资者忧心两院税改歧见，对参院税改案将企业税减税延后实施也感到不安。

特朗普此时正在亚洲进行访问，共和党人重申该党在今年年底前制定最终版立法的目标。如果真能如此，将是特朗普上任以来在立法方面的首次重大成就。

整体来看，在要求大幅调降高收入者和企业税率、以及大幅度重塑美国对跨国企业的课税方式方面，参众两院的税改版本基本相符，如果税改立法成功，这些人将是赢家。

民主党议员在两项议案的闭门起草过程中基本遭到忽视，他们谴责议案是对企业与富人送上大礼，对一般美国民众几无帮助。

白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)在CNBC专访中表示：“对我们的税改计划最为兴致勃勃的群体，就是那些大企业的执行长。”这样的评论形同火上浇油。

在获得负责编纂税法的筹款委员会的通过后，众议院料于下周对议案进行投票表决，两党投票立场泾渭分明，民主党反对立场坚定。

参议院的时间表没那么明确，院内尚未起草正式法案，共和党在参院的优势较小，任何法案要得到批准的难度也较高，遑论税改法案这个引发争论的议题。

白宫发布声明对筹款委员会与参议院财务委员会表示赞许，并表达对取得进一步进展的信心。

**SALT扣减**

民主党周二在弗吉尼亚和新泽西等地的州和地方选举中获胜，令同时掌控白宫和国会的共和党兑现竞选期间的减税承诺显得更加急迫。

“我们将推动(税改议案)冲过终点线，”众议院议长莱恩(Paul Ryan)称，并指出众议院不会随随便便批准参议院通过的议案，需要设立参众两院协商委员会，以调和分歧。

两院方案的一大分歧是有关SALT扣减，高税率州的纳税人对此尤为关切，这些通常是支持民主党的州，比如加州、纽约州、新泽西州、康涅狄格州和马萨诸塞州。

参议院的方案将彻底取消SALT扣减。众议院的提案则只取消州和地方所得税与消费税的扣减，但保留不超过10,000美元的房地产税扣减。

众议院有很多共和党议员来自高税率州，他们对这一问题的担忧足以阻碍议案的通过。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，取消SALT扣减以及共和党提案的其他部分，将冲击美国中产阶级和中上层阶级。

他表示，“通过该计划并不会有助于共和党人士脱离他们身处的困境，反而是将他们埋得更深...该议案可能是你们的政治噩梦。”

**房地产遗产税**

另一个争执点是房地产遗产税。参议院版本将予以保留，但扩大豁免，因此支付该遗产税的人将比较少。众议院版本则将增加豁免，但将在六年时间内取消该税。

参议院版本要求维持现行的七个税级，并将最高所得纳税人的最高税率从39.6%降至38.5%。众议院版本希望减少税级，但维持最高等级税率39.6%不变。

另一个需要弭平的分歧点是，参众两院要求对美国跨国企业在海外所持有的2.6万亿美元国外获利进行课税。参议院希望现金和流动资产课税12%，非流动资产课税5%。众议院周四进行修案，税率分别为14%和7%。(完)