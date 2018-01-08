1月欧元区投资者更加乐观 因全球经济成长加速--Sentix调查

路透柏林1月8日 - 研究机构Sentix周一表示，欧元区1月投资者更为乐观，他们摆脱了德国尚未组建新政府的影响，而且全球经济成长加速。但该研究机构警告称，经济增长有可能过热。

Sentix这一面向929个投资人所做的调查显示，1月投资者对欧元区经济的信心指数从上月的31.1升至32.9。该数据高于31.5的路透调查预估，另外去年底数据大跌。

现况分项指数触及2007年8月以来最高水平。

“全球所有区域的经济目前看来都很稳定且表现正面，呈现出温和的改善。”Sentix说道，并称这种情况适用于欧元区、东欧和拉丁美洲等地区。

“成长是广泛的且同步的。出现过热的可能性在增加。”Sentix表示。

该机构称，德国未能组建新的执政联盟一事，看来并未影响到企业。自9月大选以来，德国一直由看守政府领导。

德国总理默克尔去年试图组成三党联合政府，但未能成功，周日与社会民主党(SPD)开始展开协商，她称她乐观预期能够组建联合政府。

组建联合政府的政党可能在移民、税务、医疗及欧洲等议题存在冲突，预料周四将会宣布是否展开全面性的联合执政协商。

追踪德国的一项指数1月升至40.1%，前月为39.1。

投资者正在开始评估特朗普税改的影响，而不是去关注国内还缺乏一个新政府。

Sentix认为，特朗普税改推高了对美国经济的预期。(完)