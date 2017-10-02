焦点：9月OPEC原油产量小幅上升 伊拉克和利比亚产量增加

路透伦敦9月29日 - 路透调查显示，9月石油输出国组织(OPEC)产量增加5万桶/日，伊拉克石油出口增加，且不受减产协议限制的利比亚产量小幅增长。

调查还发现，9月OPEC的减产执行率从8月的89%下滑至86%。该组织最大的出口国--沙特阿拉伯继续承担较大的减产份额，产量低于目标。

伊拉克供应上升，显示出库尔德地区独立公投引发的政治紧张形势尚未影响到该国的原油出口。本周对该地区形势的忧虑推动油价升至每桶近60美元，触及逾两年高位。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“这场危机预计不会迅速得到解决，这对油价应可继续提供支撑。”

调查也显示，减产豁免国尼日利亚或利比亚的产量并未进一步大幅增加。这两国的额外产量，已推动7月产量达到今年高点，加剧OPEC遏制供应过剩的压力。

本月利比亚产量额外增加5万桶/日，因Sharara油田在输油管线受阻后重新开启。不过产量起伏仍较大，9月平均产量低于今年稍早的逾100万桶/日。

尼日利亚产量下降3万桶/日。皇家荷兰/壳牌石油集团在尼日利亚的油企宣称，伯尼轻质原油出口受不可抗力因素影响，因一处出口管线关停。

油轮数据显示，伊拉克产量增加4万桶/日，因库尔德地区出口增加。根据油轮数据与行业消息人士，伊拉克南部出口终端的出口量大致持平。

根据接受调查的消息人士表示，最大出口国沙特阿拉伯供应量增加2万桶/日，因出口增加，以及国内发电厂原油用量出现季节性下滑。

伊朗在OPEC协议当中获准小幅提高产量，其日供给量亦增加2万桶。

调查显示，在产量减少的国家当中，安哥拉出货量较8月减少，委内瑞拉亦然。

OPEC去年宣布产量目标为3,250万桶/日，系根据利比亚及尼日利亚较低的产量数据而定。其中包括印尼，但未纳入赤道几内亚；前者此后即脱离OPEC，而后者为最新加入OPEC的成员国。

根据调查，9月平均产量为3,272万桶/日，较扣除印尼且未包括赤道几内亚在内调整后的目标高约97万桶/日。

在计入赤道几内亚的数据后，9月产量总计达3,286万桶/日，较8月增加5万桶/日。

路透调查系根据外部消息来源所提供的出货数据、汤森路透流动数据，以及油企、OPEC和咨询公司消息人士所提供的资料所编制。(完)