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顺丰控股拟在湖北鄂州“定制”机场 打造航空物流核心枢纽
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#中国财经
December 14, 2017 / 12:29 AM / 2 days ago

顺丰控股拟在湖北鄂州“定制”机场 打造航空物流核心枢纽

1 分钟阅读

路透上海12月14日 - 中国大型物流企业--顺丰控股股份有限公司(002352.SZ)周三晚公告称，当日与湖北省政府签署合作协议，双方将在湖北鄂州建设枢纽机场及配套设施，该机场将是为顺丰定制的大型机场，是未来顺丰发展的国内唯一航空物流核心枢纽。

公告称，双方将鄂州机场为核心，建设多式联运的交通枢纽与国际物流基地，形成覆盖航空货运网络、综合物流体系及相关配套产业体系的国际航空综合物流枢纽。鄂州机场将满足航空快递运营中转运作，兼顾传统航空货运业务，与武汉天河机场共同构建武汉城市圈航空客货双枢纽。

顺丰控股全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）公司与湖北省交通投资集团、深圳农银空港投资公司合资成立项目公司，注册资本50亿元人民币，顺丰泰森出资23亿元，占46%，湖北交投和农银空港分别占49%和5%。三方约定，在机场建设完成后，顺丰方面有权受让农银空港所持股权，成为项目公司控股股东。

    机场相关设施的规划、设计、投资、建设和运营由顺丰组织实施。另外，顺丰计划在机场周边开发物流园区、建设航空公司基地、物流基地、飞机维修基地以及航空服务体系等项目。考虑该项目公共设施属性，顺丰将采取政府与社会资本合作（PPP）的方式落实。

    顺丰控股称，鄂州机场建成后，鄂州枢纽将成为亚太区第一个、全球第四个专业货运枢纽，为巩固公司在中高端快递市场竞争力，形成强大的战略基础底盘。

    顺丰控股周三收报51.4元，过去一个月累计跌11.3%。（完）

    发稿 林琦; 审校 张喜良

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