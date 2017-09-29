顺丰和UPS成立合资公司获中国监管机构批准

路透底特律9月28日 - 美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)和中国顺丰控股(002352.SZ)周四表示，双方成立的国际包裹快递服务合资公司已获得中国监管部门的批准。两家公司自2015年以来一直在进行合作，并在今年5月宣布计划结盟，“以在开发和提供国际递送服务方面展开合作”。

两家公司在声明中称，获得中国商务部的批准后，他们将首先提供中国至美国的包裹递送服务，未来将扩展到其他国家。

合资公司将把顺丰在中国331个城市的13,000个服务点与联合包裹遍布220个国家的全球网络结合起来。

“联合包裹针对中国市场制定了远大的长期成长计划，”联合包裹亚太地区总裁Ross McCullough在声明中称。“结合两家公司的网络将通过把中国消费者和制造商与美国和全球各地连接起来，提升我们的市场地位。”

顺丰控股通常被称作中国版的联邦快递(FedEx)，是中国的主要包裹递送公司。联邦快递是联合包裹的竞争对手。顺丰控股是顺丰速运的母公司，其也向美国和日本等十几个国家递送包裹。

“这家合资公司的成立将推动中国企业走出国门向全球扩张，”顺丰控股副总裁黄德麟(Alan Wong)在发布会上表示。

联合包裹是全球最大的包裹递送公司，自1988年起就在中国运营业务。其每周有超过200个航班进出中国空港。(完)