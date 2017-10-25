第四季中国A股震荡料加剧 大型价值股或续跑赢大市--上投摩根

路透香港10月25日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支周三称，预计第四季中国整体流动性偏紧，金融监管和去杠杆持续进推可能造成利率波动，A股震荡或会加剧，大型价值股有机会继续跑赢大市。

上投摩根（香港）今天发表第四季国内市场投资策略报告指出，受库存周期影响，今年中国国内生产总值（GDP）增速预计在6.8%，明显高于6.5%的官方预期增长目标，央行较大机会保持稳健中性的政策基调。

“由于经济增速稳定，货币政策难以转为宽松，当前表外杠杆依然偏高，在金融监管深化和金融去杠杆的情况下，预计第四季流动性环境环比略紧。”上投摩根（香港）投资总监张淑婉并说，“前三季基建增速偏低，第四季有财政发力提速的空间。”

该行认为，市场对于美联储加息节奏看法有较大分歧，12月加息概率大增。国内债市方面，上投摩根（香港）投资经理梁仲平指出，由于第四季宏观经济可能环比下行，在整体通胀水平稳定的情况下，对于利率债不宜太悲观。

“由于资金面整体维持紧平稳，难有趋势行情，可关注‘快进快出’区间交易的机会。”他说，产业债方面建议配置高等级信用债，规避低等级品种，关注民企的隐性信用风险；城投债方面，随着财政部频繁强调政府债务界限，城投债的性价比逐步弱化，需严选财政实力强、行政级别高的主体。

股市方面，基于流动性环境较第三季有所收紧及经济增速有机会放缓的观点，上投摩根预计第四季中国A股市场震荡可能加剧，尤其是10月份市场环境偏暖，低估值行业有补涨空间，此后气氛将相对趋于谨慎。

上投摩根（香港）资深基金经理司徒芳华表示，“以过往经验来看，今年第四季出现风格转换的情况较低，大型价值股较有机会持续跑赢。在这种市场环境下，景气上行和业绩稳定、估值偏低的行业将较容易取得超额收益。”

她并指出，板块的相对估值没有明显变化，目前主板估值进一步上升至17倍，中小创业板相对主板估值维持在2012年初水平，龙头公司绝对估值基本合理。

她认为，景气度较高的行业包括电子和新能源汽车等估值仍有提升空间，业绩稳定但估值偏低的行业包括银行、地产、建筑、建材、家电、医药和食品饮料等可能在震荡市中有所表现。（完）