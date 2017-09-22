陕西银监局开展房地产金融业务专项排查 严查违规加杠杆--消息

路透上海9月22日 - 中国地方监管部门正因地制宜防范化解房地产市场潜在风险。继深圳银监局严禁银行发放个人消费贷流入楼市后，两位消息人士透露，陕西银监局正在就辖内银行对房地产开发项目融资违规加杠杆及表外资金投向房地产领域等情况，开展房地产金融业务专项排查。

他们引述相关通知称，是次专项检查意在落实监管工作会议精神，落实房地产去库存政策，摸清辖内银行房地产金融业务的风险情况；自查和重点检查范围为8月末有余额的业务，必要时可以上溯或下延。

“我们银行已经成立检查组，总行金融市场部和理财业务管理部、投资银行部开展自查，自查覆盖率要达到100%，也会对下属重点机构进行检查，业务检查覆盖率不低于30%。”一位消息人士称。

根据陕西银监局的要求，专项检查重点内容包括六个方面：一是为购地提供融资；二是审查住房贷款首付资金和偿债能力情况；三是房地产开发项目融资违规加杠杆情况；四是执行土地储备项目的监管要求情况；五是管控表外资金投向房地产领域情况；六是重点化解当前较为突出的存量风险情况。

具体来看，陕西银监局要求对于跨市场金融业务，排查是否按照穿透原则确保底层基础资产不用于购地；银行是否以自身信用为房地产企业支付土地购置费提供支持或通道。同时，是否存在以各类贷款、信用卡分期资金和互联网金融产品等债务性资金作为首付资金等。

在房企违规加杠杆方面，是否向房企发放流动资金贷款，是否严格执行国家有关项目资本金最低比例规定，是否向四证不全的房企发放贷款；对资产负债率过高或规模扩张过快的房企，是否严格控制向其新增债务融资等。

路透暂未联络到陕西银监局对上述消息予以置评。

**重点化解存量风险**

而关于银行理财资金投向房地产领域，陕西银监局要求严查是否落实穿透原则并比照自营贷款管理，以及投向房地产领域理财资金增速过快、增量过大的分支行是否做到密切关注相关风险，合理控制业务规模等。

至于重点化解存量风险上，则要求银行严防房地产开发企业资金链断裂风险，同时严防个人住房贷款风险，特别是房价上涨过快时期发放的、首付资金和偿债能力审查或有落实不力的飞人住房贷款，并加强贷后管理。

值得一提的，在各地银监局此前落实银监会“三三四”检查中，银行信贷资金违规流入房地产市场是检查重点之一，且检查中发现的问题也不少。比如，上海银监局早前就开出一张罚单，农业银行上海金桥支行向一公司发放项目周转贷款，投向四证不全的房地产开发项目，被罚没约59万元人民币。

中国房地产市场持续降温，数据显示房价同环比涨幅在8月继续收窄，分别创下逾一年和年内低点，一线城市在多月严厉调控下价格出现松动，新房和二手房价格环比均下滑，三四线涨势亦有放缓，但涨幅仍居前，市场分化明显。

以陕西西安为例，自2016年底至今，西安楼市调控不断加码，限购政策不断升级，最新要求则是：在新城区、碑林区等行政管理区域及高新区、经开区等开发区规划区域范围内，暂停向已拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭售房。

银监会副主席王兆星上周表示，要严格把握住房居住属性，因地制宜施策去库存；并有效防范处置重点领域的风险，包括过剩行业、房地产、地方平台公司的债务风险。

银监会数据显示，截至今年一季度，银行业房地产贷款总体不良率0.49%，开发贷款不良率0.56%，分别比全部贷款不良率低1.49和1.42个百分点，整体风险可控。(完)