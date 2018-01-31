上海银监局严控土地项目公司并购等并购贷款投向--消息

路透北京1月31日 - 两位消息人士周三透露，上海银监局近日发文要求严格控制并购贷款投向，投向房地产开发土地并购或房地产开发土地项目公司股权并购的，应按照穿透原则管理，拟并购土地项目应当完成在建工程开发投资总额的25%以上。

他们并引述文件内容称，按照穿透原则评估并购贷款业务的合规性，严格遵守房地产开发大类贷款的监管要求，对“四证不全”房地产项目不得发放任何形式的贷款。

同时，并购贷款不得投向未足额缴付土地出让金项目，不得用于变相置换土地出让金，防范关联企业借助虚假并购套取贷款资金，确保贷款资金不被挪用。

路透暂未联络到上海银监局对上述消息予以置评。

中国银监会于2015年2月发布《商业银行并购贷款风险管理指引》，要求银行业金融机构积极支持优化产业结构，提高对企业兼并重组的金融服务水平。

消息人士引述上海银监局通知称，辖内商业银行并购贷款快速增长，其中投向房地产业务及土地项目并购的占比较高，与指引有关审慎发展并购贷款、支持优化产业结构的政策导向不符。

上海银监局并要求商业银行完善并购贷款风险控制和贷后管理，做好资金用途监控，对并购贷款业务的合规性和资产价值变化进行检查和审计，并按照不低于其他贷款种类的频率和标准对并购贷款进行风险分类和计提拨备。

同时，鼓励商业银行使用并购贷款服务科创中心建设相关领域，推动产业升级，做强先进制造业，支持知识产权交易。（完）