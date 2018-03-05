上海银监局更关注交叉金融风险 不良贷款风险完全可控--局长

路透北京3月5日 - 上海银监局局长韩沂周一表示，今年上海银监局的工作重点将更关注交叉金融风险、击鼓传花传到上海的风险，类金融等外部传染和非法活动交互感染传导影响上海金融业的风险。

他在两会间隙接受路透采访时并表示，要进一步推进银行业对外开放，支持上海科技中心和国际金融中心创建。另外今年上海银监局将继续重点关注房地产贷款风险，上海地区银行业房地产贷款占比比全国要高一些，超过30%。

“今年继续严查信贷资金进入楼市，违反国家房地产有关政策的规定的，比如挪用保障房建设资金、向四证不全项目发放贷款以及首付贷等降低贷款门槛等恶意违规行为，按照顶格进行处罚。”他说。

针对即将出台的资管新规，韩沂表示，”相信监管部门会充分考虑各方意见。”

今年政府工作报告提出推动重大风险防范化解取得明显进展。总理李克强指出， 当前中国经济金融风险总体可控，要标本兼治，有效消除风险隐患。

报告还提出，要严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。省级政府对本辖区债务负总责，省级以下地方政府各负其责，积极稳妥处置存量债务。

报告并指出，中国要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，促进房地产市场平稳健康发展。

“我国经济基本面好，政策工具多，完全能够守住不发生系统性风险的底线。”李克强称。

在韩沂看来，不良贷款风险完全可控，尤其是上海地区银行业不良贷款率低于全国平均水平。

交通银行(601328.SS)(3328.HK)前董事长牛锡明也在政协小组讨论会上表示，不良风险可控，要对银行资产质量有信心。

上海银监局统计数据显示，截至2017年末，上海银行业不良贷款余额380.3亿元、不良贷款率0.57%。而银监会此前公布，2017年末，中国商业银行不良贷款余额1.71万亿元，不良贷款率1.74%。（完）