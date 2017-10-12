上海将加快推进CIPS二期建设 打造人民币跨境支付和清算中心

路透北京10月12日 - 中国上海市周三发布“一带一路”建设行动方案提出，将加快推进人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心，进一步拓展上海自贸试验区自由贸易账户功能。

上海市政府网站发布的该名为《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》并指出，支持设立中央结算公司上海总部，建设人民币债券跨境发行平台；建设上海“一带一路”能源和碳交易市场，尽快推出原油期货。

同时，支持在上海金融市场与沿线国家（地区）交易所、登记结算机构间的双边业务和股权合作，深化黄金国际板建设和“上海金”定价机制。

该方案共提出投资贸易便利化、金融开放合作等六大专项行动、60项具体行动举措。其中，在金融开放合作方面提出了10项举措，目标是把上海建设成为“一带一路”投融资中心和全球人民币金融服务中心。

CIPS系统一期已于2015年10月8日成功上线。中国央行行长周小川今年6月曾在2017陆家嘴论坛上表示，CIPS第二期将落户上海，以更好地为人民币国际化服务；上海有雄心到2020年基本建成与中国经济实体基本和人民币国际地位相适应的金融中心。

为满足全球各主要时区人民币业务发展的需要，2012年初中国央行决定组织建设CIPS，共分两期建设：一期主要采用实时全额结算方式，为跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供清算、结算服务；二期将采用更为节约流动性的混合结算方式，提高人民币跨境和离岸资金的清算、结算效率。（完）

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