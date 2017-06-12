上海住建委称清理整顿针对违法违规的商业办公项目及相关企业

路透北京6月12日 - 针对部分开发企业曲解政策、拖延整改，对购房人要求退房等维权行为设置障碍的情况，中国上海市住房和城乡建设管理委员会周一重申，商业办公项目清理整顿工作的对象，是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。

上海住建委网站刊登新闻稿称，清理整顿工作必须坚持依法合规，切实维护购房人的合法权益。各区要按照清理整顿工作的原则和要求，结合本区实际情况，细化工作方案，平稳推进相关工作。

住建委等将加强监督检查，对于主动整改的开发企业，将依法从轻、减轻或免于行政处罚。对拒不整改或对购房人依法维权设置障碍的，将依法严处，情节严重的，还将采取降低资质、限制参与土地招标、拍卖等措施。

新闻稿称，为进一步维护好购房人的正当合法权益，对已实际成交并完成销售合同网上备案的，购房人要求退房的，支持购房人依法维权，开发企业必须积极配合；购房人希望继续履行合同的，可交付使用，相关信息记入房屋交易登记系统。

中国上海市住建委上月发布意见称，在全市范围内开展商业办公项目清理整顿工作，要求停止审批公寓式办公项目，加强商业办公项目建设、销售监管，并对在售商业办公项目区分不同情况，分类清理整顿。（完）

浏览新闻稿原文，点选链接：here