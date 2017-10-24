上海电气接手巴西电力传输项目的交易接近达成

路透圣保罗/巴西利亚10月23日 - 巴西电力行业监管机构Aneel一位官员告诉路透，上海电气集团股份有限公司(601727.SS)旗下部门接近达成交易，接手巴西Eletrobras(ELET6.SA)分支机构在巴西南部的一个电力传输项目。

该项目位于南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)，需要大约33亿雷亚尔(10亿美元)投资，起先是由Eletrobras旗下Eletrosul Centrais Eletricas SA(Eletrosul)承担。

Aneel负责该项目监管的José Jurhosa表示，交易能否完成取决于上海电气是否接受Aneel开出的条件。

“他们提出一份计划书，我们正在逐条分析，一部分我们已经同意，另外一些则不然，”Jurhosa说。“事情将取决于他们是否接受我们开出的条件。”

Eletrobras、Eletrosul和上海电气均未立即回覆置评请求。

Aneel将在周二的董事会会议中，审查Eletrosul提请允许本收购案的请求。

Jurhosa称，他将在会议上建议其他董事有条件地批准该交易，因所涉及的输电线路对电网至关重要，重新投标可能造成输电线路完工延迟。

据一名知悉此事的消息人士，上海电气代表计划赴巴西，为旗下上海电气输配电集团签署一份具有约束力的谅解备忘录以取得该项目控股权。

另一熟知该交易的消息人士称，谈判情况显示出，该协议提供上海电气未来将可向Eletrosul转让该项目约25%的股权。

消息人士称，预计中国拉丁美洲投资基金(CLAI)也将持有该项目25-35%的股权。(完)