上证所将加强监管 推动上市公司现金分红

路透上海2月6日 - 中国上海证券交易所指出，对于具备分红能力而长期未分实施现金分红的公司，上证所将继续加大监管力度，督促其向投资者发放必要的现金红利。存在恶意不分红的，还将提请证监会派出机构实施现场检查。

上海证交所周一下午举行上市公司现金分红说明会。该所在周一晚间发布的新闻稿称，上交所在组织召开现场说明会的同时，还向三家市场质疑比较大的多年未分红公司以及八家具备分红条件但不分红或分红较少的公司发出了监管工作函，要求公司高度重视现金分红工作。

该说明会邀请了阳泉煤业(600348.SS)、东安动力(600178.SS)、联美控股(600167.SS)等五家上市公司及分析师、机构投资者和中小投资者等参与。这是上证所首次组织上市公司就现金分红政策和实施情况面对面接受媒体和投资者的集中提问。

说明会上，东安动力、联美控股均表示，已初步拟定了2017年度现金分红计划。东安动力自2012年以来一直未实施分红；而联美控股则三年未分红，不过2017年中期实施每10股派1.6元的现金分红方案。

中国证监会近来严格监管上市公司“高送转”行为，包括对实施“高送转”的上市公司进行风险排查并开展专项检查、严查利用“高送转”信息进行内幕交易行为等；同时鼓励上市公司结合自身发展阶段和资金状况进行现金分红。（完）