上海证照分离试点推广至10个自贸区 试点期至明年底--国务院

路透北京9月28日 - 为进一步破解“办照容易办证难”、“准入不准营”等问题，营造稳定公平透明可预期的营商环境，中国国务院近日下发意见称，要在天津、辽宁、浙江等10个自贸试验区，复制推广上海市改革试点成熟做法；试点期为意见印发之日起至2018年12月21日。

中国政府网周四刊登的关于在更大范围推进“证照分离”改革试点工作的意见并指出，改革的重点包括清理规范各类许可、加强事中事后监管，并加快推进公民及企事业单位和社会组织基本信息共享。

“‘证照分离’改革试点在上海市浦东新区首推以来，通过对116项行政许可等事项清理取消一批、改为备案一批、实行告知承诺制一批以及提高透明度和可预期性等措施，有效降低了企业制度性交易成本，取得了显着成效。”意见称。

在清理规范各类许可方面，意见强调，除涉及国家安全、公共安全、生态安全和公众健康等重大公共利益外，能分离的许可类的“证”都分离出去，根据地方实际分别采用适当管理方式。

一是直接取消审批，实行行业自律管理，允许企业直接开展相关经营活动；二是由审批改为备案，企业将相关材料报送政府有关部门后，即可开展相关经营活动，政府部门不再对备案材料进行核准或许可。

三是实行告知承诺制，企业承诺符合审批条件并提交有关材料，即可办理相关审批事项；四是提升透明度和可预期性，公开行政审批事项目录和程序，明晰具体受理条件和办理标准，列明审查要求和时限，实现服务事项标准化。大力推广并联审批、证照联办，切实打通企业办事环节。

在加强监管方面，意见指出，对于取消审批或审批改为备案、实行告知承诺制等事项，要逐项研究细化自律准则和标准，强化日常监管，做到放开准入和严格监管相结合。

坚持“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则，探索完善监管措施；实行并联审批的，审批部门、主管部门、监管部门都要负起监管责任，并加大违法违规行为惩戒力度。

“各行业主管部门要从对市场主体的审批监管转变为合规监管，通过抽查、指导行业协会自查、信用评级等事中事后监管方式，督促指导企业严格执行行业规范，守法守规守信经营。”意见称。

在加快推进信息共享方面，进一步完善全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统等政府统一数据共享交换平台；各自贸试验区要提前完成接入国家数据共享交换平台的工作，尽快实现跨部门、跨层级、跨区域信息共享。

同时，统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革。按照能整合的尽量整合、能简化的尽量简化、该减掉的坚决减掉的原则，全面梳理、分类处理各类涉企证照事项。

“对市场机制能够有效调节、企业能够自主管理的事项以及通过事中事后监管可以达到原设定涉企证照事项目的的，要逐步取消或改为备案管理。”意见称。

中国国务院总理李克强本月初召开国务院常务会议，决定将上海浦东新区证照分离改革试点做法推广到天津、辽宁等10个自贸试验区，浦东新区已试点的116项许可事项，在上述区域比照适用，有条件的国家自主创新示范区等也可推广。（完）

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