上海加快发展住房租赁市场 合格承租人可享基本公共服务

路透上海9月15日 - 据上海市政府官方微信上海发布，上海已出台加快发展住房租赁市场的实施意见，计划至2020年，基本形成多主体参与、多品种供应、规范化管理的住房租赁市场体系。未来，达到一定标准的承租人，可享有子女义务教育等基本公共服务待遇。

意见指出，上海将按照加快建立购租并举住房体系的总体要求，强调保障承租人合法权益，主要通过完善公共服务、依法保护承租人稳定居住权、落实税收优惠、优化公积金提取流程、完善人才租房补贴、提升租赁住房生活配套等六条政策措施，着力构建超大城市租赁宜居生活，引导新市民将住房租赁作为重要的居住和生活方式。

上海市常住人口中的住房承租人，只要依法办理租赁合同登记备案，就可以通过与居住证和积分制度、以及人户分离登记制度的衔接，享有子女义务教育、公共卫生、社会保险、缴存使用住房公积金、证照办理等基本公共服务。

其中，积分达到标准分值的居住证持证人，其配偶或同住子女可以按照本市有关规定，享受相关基本公共服务待遇。

凡是在上海市稳定就业、无自有住房且缴存住房公积金的职工，均可按现有政策提取住房公积金用于支付住房租金。另外，对满足一定积分的引进人才，放宽提取使用条件；对承租住房租赁企业房源的，试点推广住房租赁企业集中办理业务；加快开通网上申请提取住房公积金支付租金的业务。

意见称，未来上海将在就业聚集地区，如城市中心或副中心服务业聚集区、高校科技研发聚集区、各产业板块高端制造业聚集区、郊区各新城中心，规划布局租赁住房，进一步实现职住平衡；将在轨道交通上盖、轨道交通站点周边等交通便利地区，规划布局租赁住房。

现阶段，上海将加大投入力度，支持国有企业拓展住房租赁业务，主要是为了在住房租赁市场前期培育过程中，通过国资国企的引领和示范，尽快增加市场供给，稳定市场租金，将国有企业打造成本市住房租赁市场的稳定器、压舱石，并形成一批可复制、可推广的经验做法，吸引更多的企业投身住房租赁产业。

特别是在金融支持方面，上海将针对住房租赁企业，以创新金融产品和服务、降低融资成本为导向，提出了鼓励商业银行加大信贷支持力度，鼓励开发性金融机构提供长期低息贷款，支持企业发行债券、不动产证券化产品，加快推进房地产投资信托基金（REITs）试点，鼓励保险机构合理运用保险资金等五类金融支持政策。

国土资源部和住房城乡建设部8月末联合下发通知，确定第一批在北京、上海等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，以增加租赁住房供应，构建购租并举的住房体系。深圳、北京等大型城市亦陆续发布指导意见，加快发展住房租赁市场。（完）