未来五年上海地方国企每年将计划增量投资8,000亿元

路透上海11月16日 - 中国上海市政府周四称，未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8,000亿元人民币左右，重点布局战略性新兴产业等领域；将重点完善开放性市场化合作机制，以市政府和国务院国资委签订战略合作协议为契机，加快地方国企与央企，以及系统企业间的战略重组。

上海市政府新闻例会发布的新闻稿并显示，将加大国资收益对企业科技创新、转型升级的支持力度，完善“视同利润和单列”政策，以及企业科技成果转化收益分配，科技创新企业产股权有效激励等机制。

同时，进一步提高国资在重点领域的投资能效，优化国企在不同行业的资本结构，推动产融结合，让现代金融更好服务实体经济。

“以功能类和公共服务类企业为重点，打造创新创业、城市更新平台，聚焦产业功能、生态功能、制度创新功能，形成大企业引领支撑、小企业活力迸发，要素完备、开放联动的创新驱动发展的格局。”新闻稿称。

新闻稿并指出，国企改革发展要以重点培养具有全球竞争力的一流企业为目标，要聚焦主业，强化主业导向，实现资源向优势产业、优势企业和优秀企业家集中，让创新成为引领国企发展的第一动力，并加大品牌培育体系建设。（完）