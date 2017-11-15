上海拟推动新一代人工智能发展 2020年产业规模目标超千亿

路透上海11月15日 - 中国上海市周二发布推动新一代人工智能发展的实施意见，拟加快形成以人工智能芯片及传感器、机器人及智能硬件、智能无人系统及软件等为重点的世界级新兴产业集群，到2020年打造人工智能重点产业规模超过1,000亿元人民币。

刊登在上海市政府官网的该意见提出，到2030年，初步建成具有全球影响力的人工智能发展高地。上海将积极培育以智能驾驶、智能机器人、智能硬件为重点的人工智能新兴产业，着力提高以智能传感器、智能芯片、智能软件为重点的产业核心基础能力。

到2020年，智能驾驶、智能机器人和智能核心芯片产业规模目标各为300亿元、200亿元、200亿元。

上海还计划实施“智能上海行动”，将着力打造六个左右人工智能创新应用示范区，形成60个左右人工智能深度应用场景，建设100个以上人工智能应用示范项目；建成五个左右人工智能特色产业集聚区，培育10家左右人工智能创新标杆企业。

上海证券报周三援引上海市经信委总工程师张英称，上海将着力推动重点数据领域的开放，为人工智能提供丰富的应用场景，加大政府数据的开放力度，形成智能应用试点。年底前，上海将启动建设全市政务信息交换共享平台，并加快编制公共数据开放重点领域清单。（完）

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