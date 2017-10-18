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上海医药称竞购康得乐中国业务仍处非排他性竞价阶段
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#中国财经
2017年10月18日 / 上午10点34分 / 6 天内

上海医药称竞购康得乐中国业务仍处非排他性竞价阶段

1 分钟阅读

路透香港10月18日 - 中国大型医药公司--上海医药集团(2607.HK)(601607.SS)周三称，有关公司参与竞购美国医药分销商康得乐（Cardinal Health）(CAH.N)的中国业务，目前仍处于非排他性竞价阶段，能否竞得该项目尚存不确定性。

针对有媒体报导指该公司先后在7月21日及9月15日向康得乐提交了第一轮及第二轮报价，上海医药表示，因涉及商业秘密和竞购程序的保密要求，故包括竞价金额在内的竞标条款、康得乐中国具体运营及财务状况等信息尚无法披露。

康得乐是美国医药流通行业三巨头之一，其中国业务分成五大板块：全国药品分销、全国医疗器械分销、医院直销、特质药、以及特质药房与商业技术板块。

路透7月报导指，康得乐拟出售旗下中国业务，这笔交易可能最高作价15亿美元。上海医药、华润医药(3320.HK)及国药控股(1099.HK)是希望买入康得乐中国的众多企业中的三家。

上海医药表示，康得乐中国是规模领先、优势鲜明的投资标的，符合上海医药进一步扩大分销优势、加快全国布局、提升服务内涵的战略目标。若公司能够成功竞购康得乐中国，将明显提升其在中国医药流通行业的产业地位。

公告引述资料显示，康得乐中国拥有14个直销公司，17个分销运营中心，分销商网路覆盖322座城市。其2016年实现主营业务收入约254亿元人民币，居全国第八。

上海医药H股今天收升0.99%，报20.4港元；其A股则涨2.65%，报25.15元人民币。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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