2035年上海常住人口控制在2,500万左右--规划

路透上海12月26日 - 中国国务院周一晚发布的2017-2035年上海市城市总体规划批复显示，到2035年，上海市常住人口控制在2,500万左右，建设用地总规模不超过3,200平方公里。考虑到这两项指标的现有水平，未来近20年可增长空间均不大。

批复要求，上海要“严格控制城市规模，坚持规划建设用地总规模负增长，牢牢守住人口规模、建设用地、生态环境、城市安全四条底线，着力治理“大城市病”，积极探索超大城市发展模式的转型途径。”

据上海市国民经济和社会发展统计公报数据，截至2016年末，上海常住人口为2,419.70万人。其中户籍常住人口1,439.50万人，外来常住人口980.20万人。该市今年稍早公布的规划中，则提出到2020年常住人口控制在2,500万人以内，落实规划建设用地“负增长”。

国务院本次批复并要求，上海要严格控制新增建设用地，加大存量用地挖潜力度，合理开发利用城市地下空间资源，提高土地利用效率。继续坚持最严格的耕地保护制度，保护好永久基本农田。构建空间留白机制和动态调整机制，提高规划的适应性。

上海市此前规划，到“十三五”(2020年)期末，全市建设用地总规模不突破3,185平方公里，其中工业用地比重降低到17%左右，优化住房供应结构，增加中小套型商品住房供应，建立完善购租并举的住房体系；耕地保有量不低于282万亩，永久基本农田不低于249万亩。(完)